HK Express｜拒絕兩視障人士登機承認執行有不足　提出賠償未被接受

有兩名視障人士早前投訴，乘搭香港快運(HK Express)航班，遭機組人員以「達不到安全標準」為由，要求兩人必須下機。香港快運發聲明指已完成內部調查，承認執行有不足，表示誠摯的歉意。集團指已向兩名事主提供賠償方案，但未獲對方接受。

香港快運引述民航處關於協助行動不便人士使用航空服務指引、以及平等機會委員會發出的《香港無障礙航空簡易指引》，基於飛行安全，如果乘客不能自行前往緊急出口、解開安全帶、穿上救生衣和戴上氧氣面罩，必須有照顧者陪同下乘搭飛機。航空公司在諮詢乘客並獲得確認後，行動不便人士才能在無陪同的情况下乘坐飛機。