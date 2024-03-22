HK Express CEO冀今年航線突破30條 計劃再招聘500人

HK Express CEO冀今年航線突破30條 計劃今年再招聘500人

香港快運（HK Express）往來香港與北京大興國際機場的新航線上周二正式啟航，進一步擴充內地網絡。行政總裁毛潔瓊出席首航儀式，並在北京接受香港電台專訪，她表示，未來會繼續與母公司國泰航空錯位發展，物色內地具有潛力的二、三線城市成為新航點，亦不排除將來直飛大灣區的可能性。 毛潔瓊相信，內地將開放更多赴港澳自由行城市，快運目前只有北京大興和寧波兩個往返香港的航點，有需要加強發展力度。公司目前24個航點，東北亞的網絡佔比達70%、東南亞佔25%，內地僅5%，未來2至3年在不減少任何東北亞航點的基礎上，穩步將內地網絡佔比提升至雙位數；並期望整體航點數量於今年內新增至超過30個。 她指出，內地仍有近10億人未曾乘坐過飛機，相信低成本航空公司肩負重任，推動內地民航大眾化。快運自去年底不再接待旅行團乘客，隨著旅客更重視自由行，針對散客的銷售模式更符合公司發展。

積極研究購買國產客機C919可能性 另外，航空業面對人手短缺挑戰，毛潔瓊說，公司去年已招聘近500名機師及機組人員，計劃今年內將再招聘500人，有信心有足夠人手，支持未來業務增長。公司去年8月起定期在廣州、深圳和珠海等招聘空中服務員，目前逾10%空中服務員來自內地，預期有關比例將繼續增加。 香港快運去年錄得4.33億元盈利，為國泰2019年收購後，快運首次全年度錄得盈利。毛潔瓊說，有信心今年保持盈利。隨著香港機場「三跑」今年底投入運作，公司計劃年底前將機隊數量由目前35架增至40架，預計今年運力會有20至30%增長。會否購買國產客機C919，會根據航線佈局，積極了解同研究。 至於票價趨勢，毛潔瓊說，人力成本仍然較高，加上油價偏高等因素影響，預料今年機票價格只會呈溫和下降趨勢。快運會針對不同航線推出優惠，並透露公司會在今年10月就著成立11周年，推出機票優惠。

香港快運去年盈利4.33億元，是國泰航空2019年收購快運後，公司首次盈利。行政總裁毛潔瓊坦言，環球經濟及通脹壓力，加上地緣政治因素等，都可能為消費及出行需求帶來挑戰，但她強調，隨著航點不斷擴充，加上內地擴大免簽證安排等，都有利公司中長期發展。



她又說，香港機場「三跑」系統今年底投入運作，未來3至5年是香港航空業黃金時期，公司正擴充機隊迎接機遇，預期飛機數量將由目前的35架，增至今年底的40架，又指出國泰早前購入32架A320neo及A321neo飛機，當中絕大部分是為了香港快運未來增長而購買，將於2029年前交付，目前亦有16架A321neo飛機陸續交付。她指出，目前快運客運運力達到疫情前140%，將繼續加大運力，期望今年有20%至30%增長。

