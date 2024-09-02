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2024-09-02 22:02:12

HKCERT與數字政策辦公室及警務處 辦電車宣傳活動 盼宣揚網絡安全

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HKCERT偕數字政策辦公室及警務處 辦電車宣傳活動 盼宣揚網絡安全

HKCERT與數字政策辦公室及警務處 辦電車宣傳活動 盼宣揚網絡安全 (大會提供)

網上騙案近年非常常見，培養市民對網絡安全意識和應變能力刻不容緩。香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)與數字政策辦公室及香港警務處於屈地街電車總廠攜手合辦「全城攜守 網安在手」電車宣傳活動；即日起至29日期間，三部車身印上「全城攜守 網安在手」電車車身設計比賽得獎作品的電車將於港島穿梭電車沿線，呼籲社會各界加強對網絡安全的意識。

「全城攜守 網安在手」電車車身設計比賽分為公開組、中學組及小學組，並特設最積極參與學校獎及最具創意獎設計。比賽共獲超過2,500份參賽申請，其中公開組得獎作品會被製作成電車車身上的宣傳廣告，即日起至29日連續四星期期間在港島區巡迴展示。市民即日至9月14日期間，讚好HKCERT的Facebook專頁及找到位於杜老誌道電車站(47E)，或數個分散於港島各區電車站的2024網絡安全宣傳周有獎問答遊戲活動廣告板上的推廣碼，再跟隨活動頁面指示參加活動，即有機會贏取超市現金劵。

(左至右起) 數字政策辦公室高級系統經理李翠萍女士、香港生產力促進局數 碼轉型部總經理陳仲文先生、數字政策辦公室總系統經理陳禮國先生、香港 警務處網絡安全及科技罪案調查科高級警司梁靄琳女士、助理數字政策專員 黃敬文先生、數字政策專員黃志光先生、創新科技及工業局局長孫東教授、 香港生產力促進局副主席于健安先生、香港生產力促進局總裁畢堅文先生 、 香港警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪先生、香港生產力促進 局首席數碼總監黎少斌先生、香港網絡安全事故協調中心主管李子圖先生出 席「全城攜守 網安在手」電車宣傳啟動禮。 「全城攜守 網安在手」電車車身設計比賽獲獎設計被製作成電車車身上的 宣傳廣告。(大會提供) 「全城攜守 網安在手」電車車身設計比賽獲獎設計被製作成電車車身上的 宣傳廣告。(大會提供) 「全城攜守 網安在手」電車車身設計比賽獲獎設計被製作成電車車身上的 宣傳廣告。(大會提供)

冠軍作品帶出網絡安全重要性

公開組別冠軍作品設計以燦爛奪目的顏色及有趣的卡通人物，加上以近期關注度較高的騙局案例，帶出網絡安全的重要性，從而喚醒公眾對網絡安全的關注。

亞軍作品設計四面一致用鮮豔顏色營造歡樂氛圍，及加入多個「網安小夥伴」卡通人物幫忙宣傳網絡安全。期望市民大眾一同成為「網安小夥伴」攜手守護網絡安全。

而季軍作品設計勾畫多個「網絡入侵者」，企圖攻陷城市電腦和手機網絡。但透過全城上下同心、緊密合作，一起有效地抵禦各種網絡攻擊。比賽期望以繪畫的創意表達方式吸引關注，更生動提升公衆對網絡安全的認識。

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AI「武器化」成資訊安全風險

另外，HKCERT提到，本港單一網絡安全事件在今年第二季達3,058宗，按季上升27%，其中涉及網絡釣魚的宗數更佔接近 6成個案，較其他常見的網絡攻擊如惡意軟件(7%)及殭屍網絡(23%)更多。新一代釣魚攻勢除了通過電郵、短訊等傳統方式外，黑客亦會利用「AI Deepfake」技術製作虛假影片假冒身分，並於社交平台設置假冒品牌專頁，騙取受害人的信任，甚至造成金錢損失。

HKCERT續指，AI「武器化」情況亦成為2024年五大資訊安全風險之一，尤其AI在編寫程式的應用，降低成為黑客的技術門檻。例如，黑客可利用生成式AI下達指令，生成惡意程式碼，主導大規模的網絡攻擊。此外，黑客亦可以運用AI產生欺詐數據，影響其他AI的輸出，癱瘓網絡安全措施。

HKCERT 亦留意到網絡犯罪趨向有組織並針對智能設備的攻擊，以及使用第三方服務的風險，特別新增網絡保安風險警報，利用 AI 分析和評估針對本港的網絡釣魚、惡意軟件和殭屍網絡攻擊的趨勢，繼而向大眾發布警報及防禦措施，儘早提醒市民防範。

孫東：建高效、安全網絡環境

創新科技及工業局局長孫東出席宣傳活動表示，網絡攻擊與日俱增，騙徒手法亦層出不窮，大家必須提升自身網絡安全防範意識，保障好個人資料及避免財物損失。特區政府一直與不同專業機構及業界團體緊密合作，共同籌辦多元化活動以加強社會各界的資訊保安意識，一起將維護網絡安全的信息傳播出去，建立一個高效、安全的網絡環境。

香港生產力促進局副主席于健安則表示，HKCERT 一直與政府緊密合作，從 教育及宣傳方面入手，多管齊下提高市民對網絡安全方面的意識，加強社會整 體對於網絡安全事故及違法行為的抵禦能力，包括提供事故應變服務和實務指 引；另一方面，推出宣傳教育活動，提醒業界同公眾加強網絡安全措施，保護 資訊系統及數據，防範網絡攻擊及詐騙訊息。

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