HKCERT與數字政策辦公室及警務處 辦電車宣傳活動 盼宣揚網絡安全 (大會提供)

網上騙案近年非常常見，培養市民對網絡安全意識和應變能力刻不容緩。香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)與數字政策辦公室及香港警務處於屈地街電車總廠攜手合辦「全城攜守 網安在手」電車宣傳活動；即日起至29日期間，三部車身印上「全城攜守 網安在手」電車車身設計比賽得獎作品的電車將於港島穿梭電車沿線，呼籲社會各界加強對網絡安全的意識。 「全城攜守 網安在手」電車車身設計比賽分為公開組、中學組及小學組，並特設最積極參與學校獎及最具創意獎設計。比賽共獲超過2,500份參賽申請，其中公開組得獎作品會被製作成電車車身上的宣傳廣告，即日起至29日連續四星期期間在港島區巡迴展示。市民即日至9月14日期間，讚好HKCERT的Facebook專頁及找到位於杜老誌道電車站(47E)，或數個分散於港島各區電車站的2024網絡安全宣傳周有獎問答遊戲活動廣告板上的推廣碼，再跟隨活動頁面指示參加活動，即有機會贏取超市現金劵。

冠軍作品帶出網絡安全重要性 公開組別冠軍作品設計以燦爛奪目的顏色及有趣的卡通人物，加上以近期關注度較高的騙局案例，帶出網絡安全的重要性，從而喚醒公眾對網絡安全的關注。 亞軍作品設計四面一致用鮮豔顏色營造歡樂氛圍，及加入多個「網安小夥伴」卡通人物幫忙宣傳網絡安全。期望市民大眾一同成為「網安小夥伴」攜手守護網絡安全。 而季軍作品設計勾畫多個「網絡入侵者」，企圖攻陷城市電腦和手機網絡。但透過全城上下同心、緊密合作，一起有效地抵禦各種網絡攻擊。比賽期望以繪畫的創意表達方式吸引關注，更生動提升公衆對網絡安全的認識。

AI「武器化」成資訊安全風險 另外，HKCERT提到，本港單一網絡安全事件在今年第二季達3,058宗，按季上升27%，其中涉及網絡釣魚的宗數更佔接近 6成個案，較其他常見的網絡攻擊如惡意軟件(7%)及殭屍網絡(23%)更多。新一代釣魚攻勢除了通過電郵、短訊等傳統方式外，黑客亦會利用「AI Deepfake」技術製作虛假影片假冒身分，並於社交平台設置假冒品牌專頁，騙取受害人的信任，甚至造成金錢損失。 HKCERT續指，AI「武器化」情況亦成為2024年五大資訊安全風險之一，尤其AI在編寫程式的應用，降低成為黑客的技術門檻。例如，黑客可利用生成式AI下達指令，生成惡意程式碼，主導大規模的網絡攻擊。此外，黑客亦可以運用AI產生欺詐數據，影響其他AI的輸出，癱瘓網絡安全措施。 HKCERT 亦留意到網絡犯罪趨向有組織並針對智能設備的攻擊，以及使用第三方服務的風險，特別新增網絡保安風險警報，利用 AI 分析和評估針對本港的網絡釣魚、惡意軟件和殭屍網絡攻擊的趨勢，繼而向大眾發布警報及防禦措施，儘早提醒市民防範。 孫東：建高效、安全網絡環境 創新科技及工業局局長孫東出席宣傳活動表示，網絡攻擊與日俱增，騙徒手法亦層出不窮，大家必須提升自身網絡安全防範意識，保障好個人資料及避免財物損失。特區政府一直與不同專業機構及業界團體緊密合作，共同籌辦多元化活動以加強社會各界的資訊保安意識，一起將維護網絡安全的信息傳播出去，建立一個高效、安全的網絡環境。 香港生產力促進局副主席于健安則表示，HKCERT 一直與政府緊密合作，從 教育及宣傳方面入手，多管齊下提高市民對網絡安全方面的意識，加強社會整 體對於網絡安全事故及違法行為的抵禦能力，包括提供事故應變服務和實務指 引；另一方面，推出宣傳教育活動，提醒業界同公眾加強網絡安全措施，保護 資訊系統及數據，防範網絡攻擊及詐騙訊息。