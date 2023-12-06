HKCTC年度檢測認證人力發展嘉許計劃舉頒獎禮 19位檢測認證從業員獲表揚

創新科技及工業局局長孫東（左三）、創新科技及工業局常任秘書長麥德偉（右二）、創新科技署署長李國彬（左二）、 香港檢測和認證局主席黃永德（右三），以及香港檢測和認證局前任主席程伯中教（右一）和于常海（左一）為活動主禮。

由香港檢測和認證局(HKCTC)主辦、創新科技署全力支持的 「2023-24年度檢測認證人力發展嘉許計劃」於今天(6日)在香港會議展覽中心舉行頒獎典禮，表揚長期全面投入人才培育的檢測認證機構，以及努力不懈發展專業和致力提升服務水平的從業員。兩年一度的「檢測認證人力發展嘉許計劃」於 2021 年首次舉辦，今年為第二屆，仍維持兩大類獎項， 分別為「卓越檢測認證專業人員獎」及「檢測認證人力發展機構獎」。

「卓越檢測認證專業人員獎」設兩個組別，分別為適用於投身檢測和認證業，年資合計達一年至少於六年的從業員的「初級專業人員」，而「高級專業人員」則適用於已投身業界6年至少於20年的從業員。獎項旨在表揚於不同方面表現優秀的檢測認證從業員，每位參加者須由獲認可本地檢測認證機構提名，並於該機構工作至少一年，主要負責進行測試、校正、檢驗及／或認證服務。 每份申請均由獨立評審小組進行嚴格評核，並甄選申請人進行面試，從而決定得獎者。

19位精英、35間檢測認證機構獲獎

今屆嘉許計劃共19位業界精英脫穎而出，得獎者包括7位「初級專業人員」和12位「高級專業人員」。至於「檢測認證人力發展機構獎」旨在表揚在推動從業員人力和專業發展方面表現卓越的獲認可檢測認證機構。今屆計劃共 35 間檢測認證機構獲得「檢測認證人力發展機構獎」，當中15間獲頒「金獎」，20間取得「鉑金獎」。

促進年青人認識檢測認證專業

香港檢測和認證局主席黃永德在頒獎典禮上祝賀各得獎機構及從業員，期望藉着各位的成功例子，讓社會各界了解檢測認證業對人才的重視，促進年青人認識這個專業的使命和對社會的貢獻，協助業界吸納人才，為香港檢測認證業在科技創新時代建設可持續發展的新局面。

擔任主禮嘉賓的創新科技及工業局局長孫東亦勉勵業界，指「今日的嘉許是對你們優秀表現的肯定，同時我也希望大家相互學習，繼續力臻卓越，並肩同行，一起為香港、為國家的科技創新和經濟高質量發展貢獻力量。」