HKIIT學生受滑手機致肩頸痛啟發 研App監測低頭族頸椎姿勢

都市人「機不離手」，長期低頭姿勢不當，衍生肩頸痠痛。香港資訊科技學院(HKIIT)團隊，因有成員受到肩頸疼痛的經歷，啟發研發靈感，開發一個名為「iPosture」的手機應用程式(App)，應用人工智能(AI)及空間音頻等科技，實時監測頭頸錯誤的姿勢和角度。

用家只需在用手機時戴上藍牙耳機，系統便可透過耳機內置的頭部運動追蹤功能，監測用家頭頸姿勢，並即時提醒和糾正。「iPosture」更設小遊戲，讓用家循聲音活動頭部，伸展肩頸。