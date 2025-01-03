HKIIT學生受滑手機致肩頸痛啟發 研App監測低頭族頸椎姿勢

都市人「機不離手」，長期低頭姿勢不當，衍生肩頸痠痛。香港資訊科技學院(HKIIT)團隊，因有成員受到肩頸疼痛的經歷，啟發研發靈感，開發一個名為「iPosture」的手機應用程式(App)，應用人工智能(AI)及空間音頻等科技，實時監測頭頸錯誤的姿勢和角度。
用家只需在用手機時戴上藍牙耳機，系統便可透過耳機內置的頭部運動追蹤功能，監測用家頭頸姿勢，並即時提醒和糾正。「iPosture」更設小遊戲，讓用家循聲音活動頭部，伸展肩頸。
嚴重時飲水都痛
該App的開發緣於團隊隊長全栢謙(Bosco)的壞習慣，他稱，以往最愛「攤」在沙發和床滑手機、看電視，一坐便坐上數小時動也不動，僵硬而不當的姿勢無形中增加腰椎的壓力；久而久之，初時僅感肩頸肌肉繃緊，後來出現「瞓捩頸」般的肩頸僵硬及疼痛，情況愈見嚴重，甚至舉頭喝水也感痛楚。
Bosco跟另外3位同樣修讀職業訓練局(VTC)軟件工程高級文憑課程的同學分享自身經歷，發現身邊不少人皆曾受肩頸膊痛困擾，故希望運用所學的專業創科知識，開發一個提供實時監測和改善「低頭族」不良頭頸姿勢的手機App。
負責指導項目的HKIIT高級講師郭譽豪表示，團隊下一步計劃在健康報告中加入改善頭頸姿勢的建議，使報告更全面。另外，團隊亦正積極優化使用者界面，提升用家體驗。該App更已於多個中港創科比賽中獲獎。