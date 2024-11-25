HKLSS夏季實習及師友計劃 為生命科學新晉的未來啟航

立志投身生命科學或生物科技相關的領域，並且希望探索不同職業選項，以及擴闊人際網絡？香港生命科技青年會（HKLSS）的夏季實習計劃和師友計劃，為你開啟職涯之門。兩項計劃學習和實踐並重，你可與業界精英近距離交流，共同探索生命科學的無限可能。

三地實習兼啟迪活動 擴闊視野

2024年度HKLSS首次將夏季實習計劃擴展至深圳，幫助學生了解內地生命科學產業的前沿發展和技術革新。實習生獲分派到三地逾20間初創企業、風險投資公司、醫療及製藥公司和非政府組織等機構實習，親身接觸尖端研究和科技，為未來職涯做好準備。

潘智琳（Susan）為2024年希格生科的實習生，她解釋選擇到深圳實習的原因：「深圳的生命醫藥發展屬全國前列，是國內舉足輕重的城市，亦是大灣區的樞紐，既能接通內地其他城市的資源和機遇，與香港的交流也十分密切，極具發展潛力。」