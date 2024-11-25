HKLSS夏季實習及師友計劃 為生命科學新晉的未來啟航

立志投身生命科學或生物科技相關的領域，並且希望探索不同職業選項，以及擴闊人際網絡？香港生命科技青年會（HKLSS）的夏季實習計劃和師友計劃，為你開啟職涯之門。兩項計劃學習和實踐並重，你可與業界精英近距離交流，共同探索生命科學的無限可能。
三地實習兼啟迪活動 擴闊視野
2024年度HKLSS首次將夏季實習計劃擴展至深圳，幫助學生了解內地生命科學產業的前沿發展和技術革新。實習生獲分派到三地逾20間初創企業、風險投資公司、醫療及製藥公司和非政府組織等機構實習，親身接觸尖端研究和科技，為未來職涯做好準備。
潘智琳（Susan）為2024年希格生科的實習生，她解釋選擇到深圳實習的原因：「深圳的生命醫藥發展屬全國前列，是國內舉足輕重的城市，亦是大灣區的樞紐，既能接通內地其他城市的資源和機遇，與香港的交流也十分密切，極具發展潛力。」
羅嘉賢（Vincent）是2024年鼎豐生科資本的實習生，他分享在上海實習的得著：「上海實習擴闊了我的視野，我學會很多寶貴的技能，並有幸與各界專家互動，讓我了解到多項工作的性質，累積了珍貴的經驗，還感受到中國的濃厚文化和傳統，與香港的體驗不盡相同。」
除了六星期的實習外，學生還可參加一系列的啟迪活動，如無鍚上海五天遊學之旅，帶領學生參觀當地企業和文化設施等，提供多元化的體驗。
師友計劃 啟發個人成長及職業導向
師友計劃的導師，均是生命科學和生物科技界的專家、企業家和資深管理層，專業範疇包括業務拓展、數據分析、創業研究開發、醫療相關投資、條例及合規管理、研發及科學傳播等。2024年度的導師超過80位，包括張世成先生（南豐集團/HKLSS）、梁錦松先生（南豐集團）、陳思例博士（創新診斷科技中心）及張曉東教授（香港科技大學）等。
學員蘇熙驊分享：「身為中醫學和生物醫學科學學生，我希望把握師友計劃提供的機會，向行業領袖學習。計劃鍛鍊了我的研究技能和思維模式，讓我接觸到生命科學研究與企業家精神，加深了我對研究事業的興趣。」
學員庄澤萱為「香港生命科學獎學金計劃」2023/24獎學金得主之一，亦同時參加了夏季實習計劃。被問到箇中原由，她表示：「時間久了，我對自己的職涯方向感到有點迷惘。HKLSS的兩項計劃，不僅予我生命科學領域的實踐經驗，還提供了專業指導，助我確立職業興趣。」庄續稱，曾誤以為生物醫學出路窄，並以研發為主；但計劃加深了她對行業前景的了解，現立志從事生命科學投資，為醫療保健和生命科學產業作出貢獻。
HKLSS將根據學員有志發展的範疇、導師的專業知識和經驗等因素，按雙方的目標與興趣，進行配對。導師不單是學員的諮詢對象，還積極推動學員跳出舒適圈，助其發掘潛能，並提供指導，促進個人成長，為事業發展打好基礎。
想從行業專家、企業家和資深管理層身上學習？把握機會，立即報名參加夏季實習計劃及師友計劃！
師友計劃簡介
計劃銳意裝備生命科學和生物科技學生，傳授職場所需的知識和軟技巧，以及培養建立人際網絡的能力。來自相關行業的專家、創業家和資深管理層，對學員悉心指導，協助他們學以致用，確立方向。
夏季實習計劃簡介
實習計劃每年暑假為本科生及研究生，提供到香港及內地生物科技機構實習的機會，包括初創企業、風險投資公司、非政府組織、醫療及製藥公司等，讓他們接觸尖端的研究和科技，共同探索生命科學的未來發展
申請網址：兩項計劃現接受申請
查詢電話：3108 3692 / 3571 7958
電郵：[email protected] | [email protected]
首輪截止報名日期：2024年12月6日