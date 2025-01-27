HKSOS程式推出一年下載量12萬　籲活動前啟用發揮偵測功能

「HKSOS」推出一年，有53宗經程式的求助個案，已協助130人。（港台圖片）

警方的緊急救援手機應用程式「HKSOS」推出一年，下載量近12萬，近5萬次使用，有53宗經程式的求助個案，已協助130人。超過4小時的搜救個案，在程式推出後，按年大跌近九成。警方計劃日後加強程式功能，例如加入繪製行山路線，吸引市民在參與戶外活動前就啟用程式，更好發揮程式的自動偵測風險等功能，而並非出現緊急情況才與警方聯絡。

行山人士：較撥打999更快尋求到救援

有使用過「HKSOS」程式的行山人士表示，較撥打999更快尋求到救援，認為就算有行山經驗都要準備求助工具，例如安裝緊急求助程式。

警方資訊系統部數碼服務課高級警司莫俊傑表示，使用程式的求助人，一般是錯估活動時間但已經入夜，又或者受傷。有個案由於山上手機接收訊號微弱，當事人未能撥打999，就透過程式內置功能，透過文字訊息求助。他強調，「HKSOS」可協助精準知道當事人位置，加快救援工作。

莫俊傑表示，程式具備自動偵測及遠程偵測等功能，當用家在開始行程時啟用，具備人工智能技術的系統會綜合考慮天氣，以及活動是否超出預計時間等因素，系統會向警方報案中心發出資訊，評估要否介入派人搜救。