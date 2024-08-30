HKT西九音樂節10.31開show 3日戶外音樂舞蹈派對免費睇

香港追星文化熾熱，相關盛事亦不少。第二屆「HKT西九音樂節」將於10月31日至11月3日舉行，有不少本土和海外的偶像歌手及組合演出，逾300名演出者在一連4日的活動，上演合共60場收費及免費演出，市民可在西九「無處不追星」。當中西九海濱草坪東面亦將展出巨型沉浸式藝術燈光裝置，並舉行一連3日的戶外音樂舞蹈派對，市民可免費參與。
今屆西九音樂節一系列售票節目將在西九自由空間、竹翠公園舉行。其中最矚目的活動是竹翠公園於11月2至3日舉行的《HKT西九音樂節：越流行》，活動首日有男團MIRROR成員盧瀚霆、女團COLLAR等，第二日由英國R&B女歌手Jorja Smith、日本滿島光等海外表演者輪流上陣。
另一個收費節目《HKT西九音樂節：星之開箱》在西九文化區自由空間大盒舉行，4名港星將合作演出。門票下月13日上午10時在Cityline開售，其中「越流行」單日票價為780至1,080元，兩日票由1,280至1,680元。而星之開箱的票價為420元。
免費節目方面，除了在M+及留白Livehouse的舞台在10月31日至11月3日每日指定時間有免費表演外；11月1日至3日西九藝術公園大草坪會設置由英國著名藝術團隊創作的巨型藝術燈光裝置《Submergence》。音樂節將以裝置作舞台布景，同期舉行大型戶外音樂舞蹈派對，每晚更有藝人演出，如MIRROR的邱士縉、ERROR成員梁業等。
西九當代表演藝術主管龔志成表示，音樂節票價未有因西九財困有所調整，強調現時票價合理，「唔會因為咁賣貴啲啲飛。」