HKT西九音樂節10.31開show 3日戶外音樂舞蹈派對免費睇

香港追星文化熾熱，相關盛事亦不少。第二屆「HKT西九音樂節」將於10月31日至11月3日舉行，有不少本土和海外的偶像歌手及組合演出，逾300名演出者在一連4日的活動，上演合共60場收費及免費演出，市民可在西九「無處不追星」。當中西九海濱草坪東面亦將展出巨型沉浸式藝術燈光裝置，並舉行一連3日的戶外音樂舞蹈派對，市民可免費參與。

今屆西九音樂節一系列售票節目將在西九自由空間、竹翠公園舉行。其中最矚目的活動是竹翠公園於11月2至3日舉行的《HKT西九音樂節：越流行》，活動首日有男團MIRROR成員盧瀚霆、女團COLLAR等，第二日由英國R&B女歌手Jorja Smith、日本滿島光等海外表演者輪流上陣。