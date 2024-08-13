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2024-08-13 15:45:08

HKTVmall疑售公院二手藥｜彭鴻昌稱現象不普遍　料屬個別情況

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彭鴻昌相信，有人從網上平台轉售公立醫院藥物圖利屬個別情況。(資料圖片)

彭鴻昌相信，有人從網上平台轉售公立醫院藥物圖利屬個別情況。(資料圖片)

網購平台HKTVmall出現懷疑有人轉售公立醫院藥物事件，有買家稱收到一樽貼有公院藥物標籤，並附有病人姓名的滲透性瀉藥「乳果糖」(Lactulose)。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，今次HKTVmall上出現的情況並不普遍，相信只屬個別情況。他同時指出，有病人或會因經濟原因轉售自己本來有需要的藥物，但不覺得現象特別多。

消費者買瀉藥變公立醫院二手藥　HKTVmall證實事件：正向商戶索取貨源證明

網傳有消費者在網上平台買入來自公立醫院的二手藥。(網上圖片) 有消費者懷疑在HKTVmall購入二手藥物後，在平台表達不滿。(網上圖片) HKTVmall有消費者懷疑買到來自公立醫院的藥物。(資料圖片／蘇文傑攝) 藥樽上的標籤可見，藥物是去年處方予一名黃姓病人。(網上圖片) 網傳在網購平台買到的二手藥物，由香港佛教醫院處方予一名黃姓病人。(資料圖片)

轉售藥物違控制病情原意

彭鴻昌接受《am730》訪問稱，一般而言病人獲公立醫院處方藥物後，若已全數服用或數量不足，都可以返回醫管局門診或專科門診補藥。他續說，由於醫院覆診期愈來愈長，病人或會獲醫生處方足夠服用至下一次覆診期的藥物數量，當藥物到病人手後，他們有機會把剩下的用作轉售圖利。

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不過彭鴻昌強調，病人求醫目的是控制病情，放售藥物便會違反原意，「覺得唔係一個好做法。」他並指，購買者同樣有機會沒有保障，如藥物或未有適當存放、有效日期已過等。他又建議市民如要購買或補充藥物，應透過醫生或藥房、藥劑師購買，並提醒有二手交易平台由買賣雙方自行交易，平台負責人或較難監管，市民需要多加留意。

醫務衞生局基層醫療署正研究設立社區藥房，彭鴻昌稱日後病人如有需要便可直接前往補藥，程序比現時要先返回門診覆診簡單。

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