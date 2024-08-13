HKTVmall疑售公院二手藥｜彭鴻昌稱現象不普遍　料屬個別情況

轉售藥物違控制病情原意 彭鴻昌接受《am730》訪問稱，一般而言病人獲公立醫院處方藥物後，若已全數服用或數量不足，都可以返回醫管局門診或專科門診補藥。他續說，由於醫院覆診期愈來愈長，病人或會獲醫生處方足夠服用至下一次覆診期的藥物數量，當藥物到病人手後，他們有機會把剩下的用作轉售圖利。

不過彭鴻昌強調，病人求醫目的是控制病情，放售藥物便會違反原意，「覺得唔係一個好做法。」他並指，購買者同樣有機會沒有保障，如藥物或未有適當存放、有效日期已過等。他又建議市民如要購買或補充藥物，應透過醫生或藥房、藥劑師購買，並提醒有二手交易平台由買賣雙方自行交易，平台負責人或較難監管，市民需要多加留意。 醫務衞生局基層醫療署正研究設立社區藥房，彭鴻昌稱日後病人如有需要便可直接前往補藥，程序比現時要先返回門診覆診簡單。