HKTVmall賣公院處方藥 商店已禁營業 醫管局：市民不應轉售藥物

有網購平台懷疑出售由公立醫院處方的藥物，並附有印有病人姓名的藥物標籤。HKTVmall回覆查詢證實事件並表示非常關注，現已暫時禁止該商店營業，重申商戶必須提供有效的供貨證明。醫管局亦非常關注事件，提醒市民不應擅自把藥物轉售或轉交他人，如發現涉及不法行為必定會嚴肅跟進。有藥劑師指，這是首次在大型電子商貿平台發生類似事件，又稱賣方有機會要負上刑責。 HKTVmall一個商戶去年出售滲透性瀉藥「乳果糖」(Lactulose)時，有自稱懷孕38周的買家留言稱收到懷疑是源自公立醫院的藥物，從其上載的相片可見藥物由香港佛教醫院去年3月向一名黃姓病人處方，形容對平台的貨源抱有懷疑，並擔心會對她和胎兒造成影響。

商戶稱相距逾月無法提供資料 涉事商戶的頁面昨日突然無法搜尋，畫面顯示「對不起，此商店不存在」等字句。HKTVmall表示，非常關注網上消息指有客戶曾向平台商戶買到印有公院標籤的藥物，現正調查掌握事件全貌，由於正了解事件，故已暫時禁止有關商店營業。事發於去年中，HKTVmall指有客戶在5月29日收到訂單貨品後，7月9日向平台客戶服務部回報產品問題，及後商戶回覆平台因距離出貨時間已逾一個月，相關閉路電視片段和出貨相片已被移除而無法提供資料，最終HKTVmall為客戶酌情退款並安排回收產品。 醫管局同樣注意到事件並非常關注，提醒市民不應擅自將藥物轉售或轉交他人使用，如發現涉不法行為，必定嚴肅跟進及轉交執法部門。



彭鴻昌料轉售圖利屬個別情況 香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華在一個電台節目表示，「乳果糖」並非醫生處方藥物但屬於第一類藥物，即必須在註冊藥劑師的監督下於註冊藥房發售，又指今次是首次有公院藥物在大型電子商貿平台出售。他續稱，以往轉售公立醫院藥物的個案，都已經撕去病人名稱或藥物標籤，今次則屬罕見情況，又說衛生署有機會追查藥物來源以及檢控賣方。他又指出，「二手藥」品質和成效存疑，建議購入「二手藥」的市民應退款並將之當家居廢物棄置。 關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌向本報稱，今次HKTVmall上出現的情況並不普遍，相信只屬個別情況，但同時指出或有病人因經濟原因轉售藥物。他表示，由於醫院覆診期愈來愈長，病人或會獲醫生處方足夠服用至下一次覆診期的藥物數量，當藥物到病人手後，他們有機會把剩下的用作轉售圖利。他強調，病人求醫目的是控制病情，放售藥物便會違反原意，「覺得唔係一個好做法」，並指購買者或缺乏保障，建議市民應透過醫生或藥房、藥劑師購買或補充藥物。 本報亦曾就事件向衛生署查詢，截稿前未有回覆。