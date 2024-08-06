HKU SPACE與倫敦國王學院合辦臨床護理學碩士課程

香港大學專業進修學院(HKU SPACE)和倫敦國王學院合作，推出首個兩年兼讀制臨床護理學碩士課程；將以遙距教學方式在香港開辦，香港學生可透過國王學院的電子學習平台，與在校學生一同參加網課。課程每學年均有來自倫敦國王學院的教師來港作一個星期密集面授教學。

倫敦國王學院副院長（教育）兼護理學教授Mary Malone表示，希望能為香港的合格護士提供以研究為基礎的高等教育機會，從而建立一個擁有訓練有素的醫療保健專業領導人才的全球社區。她亦指，HKU SPACE一直為社區提供更好服務，與國王學校理念相同，十分高興能和他們合作。