HKU SPACE與倫敦國王學院合辦臨床護理學碩士課程

香港大學專業進修學院(HKU SPACE)和倫敦國王學院合作，推出首個兩年兼讀制臨床護理學碩士課程；將以遙距教學方式在香港開辦，香港學生可透過國王學院的電子學習平台，與在校學生一同參加網課。課程每學年均有來自倫敦國王學院的教師來港作一個星期密集面授教學。
倫敦國王學院副院長（教育）兼護理學教授Mary Malone表示，希望能為香港的合格護士提供以研究為基礎的高等教育機會，從而建立一個擁有訓練有素的醫療保健專業領導人才的全球社區。她亦指，HKU SPACE一直為社區提供更好服務，與國王學校理念相同，十分高興能和他們合作。
培養醫療保健實踐領導者
該課程旨在培養學生成為醫療保健實踐的領導者，將指導學生深入了解數位策略在護理層面中的應用，並接受醫療系統領導力培訓等，為他們日後晉升至高級從業人員及更高職位做好準備，全程學費為211,640港元，可分六期支付，正接受報名8月25日截止。
申請條件包括:
- 持有 2:1 榮譽或 80% 或 B 等成績或 GPA 3.0/4.0 的學士學位;
- 持有有效的註冊護士證,(若具有兩年以上註冊後工作經驗更佳);
- 滿足以下英語水平要求:
IELTS: 整體成績 6.5 分,各項技能至少 6.0 分;
- 或TOEFL iBT: 整體成績 92 分,寫作至少 23 分,其他技能至少 20 分。