HKWALLS藝術節回歸 6國際壁畫大師首次來港

HKWALLS藝術節回歸

隨住新冠防疫措施取消，社會步向復常，不少本地藝術創作活動都陸續回歸。停辦一年嘅街頭藝術節HKWALLS將於本月18至26日復辦，藝術家們將把遍布中西區的牆壁變成原創藝術作品，並且自2019年以來首次有來自世界各地的國際藝術家加入陣容！包括法國壁畫家Matthieu Koga、捷克插畫家Mára Cmára、意大利畫家Zed1、來自美國波特蘭並擁有科學家背景的壁畫藝術家Jurne、美國洛杉磯壁畫家Lauren YS。

除了街道和小巷中的壁畫作品，HKwalls還將在信和集團的支持下，在面向維多利亞港的尖沙咀中心及帝國中心外牆上呈獻由著名西班牙藝術家J. Demsky所設計的大型動畫藝術作品。作品展現出以科幻小説為靈感設計的一道天際線，讓人聯想到電影《攻殼機動隊》中的場景，並與藝術家充滿簡樸懷舊感與突破性創造力，同時把精確科學中時間與空間相互關連作為平衡未來感的標誌性風格相呼應。