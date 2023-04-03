Hong Kong is back! 七欖熱爆大球場 新西蘭稱王封后 港隊奪銀盾

香港國際七人欖球賽相隔4個月再次在香港大球場上演，亦是本港全面解除防疫措施後首次舉辦，場內球迷不論旅客或本港居民都感受到：Hong Kong is back！「七欖」昨進行最後一天賽事，萬計球迷入場，投入現場嘉年華氣氛，而港隊亦終敲響勝鼓，並取得今站第13名及奪得銀盾！新西蘭男子及女子隊則以熱門姿態，齊齊捧走最高榮譽的銀盃冠軍！大會估計，3天賽事共吸引75,000人次入場觀賽。有酒吧業人士稱，受惠區域酒吧的生意料增一成至兩成，但只達疫情前一半。

香港大型盛事接踵而來，屬「M」品牌活動之一的「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2023」，上周五起一連3天在香港大球場舉行，是港府撤銷口罩令等防疫措施後，首次回復在往常時間舉辦，亦是距離去年11月的賽事不足半年後再舉辦。

今次球迷不須如去年11月賽事般，入場時要掃描「安心出行」和出示「藍碼」，亦不用再等飲食時才能脫去口罩，可全程盡情叫喊為球隊打氣及展露笑容，而不少球迷更「扮鬼扮馬」，如幸運女神、神奇女俠、龍珠人物等角色上身，亦有選擇廁紙造型、動物「草泥馬」等「無厘頭」打扮，享受復常後嘉年華式的球賽氣氛。有外籍球迷直言，終可除口罩觀賞賽事感到興奮，值得慶祝；惟有球迷稱，昨日場內觀眾人數僅及以往的七成。政府官員連日進場支持。特首李家超昨晚現身大球場，在看台邊飲啤酒邊觀賽，並在文化體育及旅遊局長楊潤雄和馬會行政總裁應家柏陪同下，為今站的大贏家——新西蘭，頒發最高級別的銀盃。他指，今屆賽事是在香港全面復常後首次舉行，大家能更盡情、更暢快地享受精彩的賽事，氣氛比上屆更熱烈；又預告類似的國際盛事還將陸續有來。政務司副司長卓永興和保安局長鄧炳強前日亦到場觀賽。

酒吧生意不及去年

每有「七欖」賽事都會聯想到酒吧生意，香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，七欖確為業界帶動一些人流，主要是中環、灣仔、銅鑼灣等港島區的酒吧受惠，估計生意較平時假日增加10%至20%，但生意額只達疫情前的一半。他又指，今次七欖氣氛不及去年11月，相信因去年賽事是相隔多年後復辦，今次賽事相隔時間太近，加上社會防疫措施已放寬多時，社會熱烈程度也不及上次，而酒吧生意甚至不及去年。