HopeGoo 蛇王過年抵得祭 大派 HK$13,999 旅行利是 高鐵、酒店、飛機低至4折

乙巳蛇年即將來臨，大家安排好新年假期的活動了嗎？除了四出到親戚朋友家拜年外，不妨趁新年長假期，為自己和親友安排蛇年行大運，迎春接福之旅！同程旅行旗下全球旅遊品牌HopeGoo 現推出「蛇王過年抵得祭」，提供連串旅遊購票優惠，讓你的旅程更抵玩！
由即日至1月31日，HopeGoo 註冊用戶只需於指定時間登入HopeGoo，即可參與「活動Deal」，秒殺搶高達$1,000的券包，內含高鐵、酒店及機票的折扣優惠。此外，只需透過專用連結登入，並輸入專屬優惠碼，人人都有機會可領取$699券包：
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時間
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Deal
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活動期
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1.15-1.17
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1. App 12PM 秒殺：HK$799券包#
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1.18-1.28
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1. App 12PM 秒殺：HK$1000券包#
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1.29-1.31
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1. App 12PM 秒殺：HK$799券包
#每日僅提供25個券包，點擊領取即可獲取券包，數量有限，先到先得！
*HK$699券包專屬優惠碼 : AM730CNY
▲總數10,000個優惠券禮包，每位用戶只能獲取一次優惠券禮包，數量有限，先到先得！
@所有優惠券必須於2025年1月31日前使用
專用連結，立即按此登入HopeGoo
不同券包優惠詳情：
HK$ 799優惠券禮包的優惠券詳情：
火車
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購買金額
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超過 HK$400
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超過 HK$200
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超過 HK$30
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可用優惠券
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HK$250
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HK$120
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HK$29
酒店
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根據購買金額可使用的最高優惠券金額
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中國內地酒店
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低至 4 折 (最高減 HK$140)
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香港、澳門、臺灣酒店
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低至 4 折 (最高減 HK$100)
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全球酒店
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低至 4 折 (最高減 HK$160)
HK$1000優惠券禮包的優惠詳情
火車
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購買金額
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超過 HK$400
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超過 HK$200
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超過 HK$30
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可用優惠券
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HK$250
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HK$120
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HK$29
酒店
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根據購買金額可使用的最高優惠券金額
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中國內地酒店
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低至 4 折 (最高減 HK$112)
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香港、澳門、臺灣酒店
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低至 4 折 (最高減 HK$130)
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全球酒店
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低至 4 折 (最高減 HK$160)
機票
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購買金額
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超過 HK$1399
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可用優惠券
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HK$199
HK$ 699券包優惠詳情
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類別
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購買金額
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可用優惠券
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火車
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超過 HK$30
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HK$29
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航班
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超過 HK$799
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HK$30
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國內酒店
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任何
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低至8折 (最高減HK$220)
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香港、澳門、臺灣酒店
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任何
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低至8折 (最高減HK$200)
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香港、澳門、臺灣酒店
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超過 HK$2000
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HK$120
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全球酒店
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任何
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低至8折 (最高減HK$100)
所有優惠券包適用平台：
火車及航班優惠券：HopeGoo 應用程式、HopeGoo 手機版、支付寶香港小程序
酒店優惠券：HopeGoo 應用程式/網站、HopeGoo 手機版、微信支付香港、支付寶香港小程序
適用貨幣：美元、港幣、新加坡元、澳元、歐元、英鎊
專用連結，立即按此登入HopeGoo
重要事項
●優惠不可與 HopeGoo App 平台的任何其他優惠同時使用。
●海外酒店優惠僅限預訂中國大陸、香港、澳門、台灣以外的部分酒店可用。每位用戶只可使用1個住客 優惠代碼。您需要留意，HopeGoo App/網頁版/手機版內的部分酒店或房型可能不適用此酒店優惠券，請 以具體頁面展示的信息為準。
●港澳台酒店優惠僅限預訂香港、澳門、台灣的部分酒店可用。每位用戶只可使用1個住客優惠代碼。您 需要留意，HopeGoo App/網頁版/手機版內的部分酒店或房型可能不適用此酒店優惠券，請以具體頁面展 示的信息為準。
●國內酒店優惠僅限預訂中國大陸的部分酒店可用。每位用戶只可使用1個住客優惠代碼。您需要留意， HopeGoo App/網頁版/手機版內的部分酒店或房型可能不適用此酒店優惠券，請以具體頁面展示的信息為 準。
●高鐵優惠券僅限預訂中國大陸、中國香港地區運營的高鐵票，且不適用於中轉。
●優惠券不可兌換成現金或 G-Coins。
●如已使用優惠券的訂單被認定為無效或被取消，該優惠代碼將自動退還至您的賬戶。
●HopeGoo 保留對此次活動的最終解釋權。
免責聲明：
1. 僅 HopeGoo 註冊用戶可參加本次活動。每位用戶僅可使用一個 HopeGoo 賬號參與活動，電郵、手 機號碼、第三方支付賬號、終端設備、銀行卡，以及經過授權獲取的身份標識信息等任一信息一致 的，視為同一個用戶。同一用戶註冊多個會員號參與活動，則視為異常行為，HopeGoo 有權作廢您 其他賬戶下領取的所有優惠券和活動權益，僅保留一個有效賬戶下的權益。
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