HopeGoo 蛇王過年抵得祭 大派 HK$13,999 旅行利是 高鐵、酒店、飛機低至4折

重要事項

●優惠不可與 HopeGoo App 平台的任何其他優惠同時使用。

●海外酒店優惠僅限預訂中國大陸、香港、澳門、台灣以外的部分酒店可用。每位用戶只可使用1個住客 優惠代碼。您需要留意，HopeGoo App/網頁版/手機版內的部分酒店或房型可能不適用此酒店優惠券，請 以具體頁面展示的信息為準。

●港澳台酒店優惠僅限預訂香港、澳門、台灣的部分酒店可用。每位用戶只可使用1個住客優惠代碼。您 需要留意，HopeGoo App/網頁版/手機版內的部分酒店或房型可能不適用此酒店優惠券，請以具體頁面展 示的信息為準。

●國內酒店優惠僅限預訂中國大陸的部分酒店可用。每位用戶只可使用1個住客優惠代碼。您需要留意， HopeGoo App/網頁版/手機版內的部分酒店或房型可能不適用此酒店優惠券，請以具體頁面展示的信息為 準。

●高鐵優惠券僅限預訂中國大陸、中國香港地區運營的高鐵票，且不適用於中轉。

●優惠券不可兌換成現金或 G-Coins。

●如已使用優惠券的訂單被認定為無效或被取消，該優惠代碼將自動退還至您的賬戶。

●HopeGoo 保留對此次活動的最終解釋權。

免責聲明：

1. 僅 HopeGoo 註冊用戶可參加本次活動。每位用戶僅可使用一個 HopeGoo 賬號參與活動，電郵、手 機號碼、第三方支付賬號、終端設備、銀行卡，以及經過授權獲取的身份標識信息等任一信息一致 的，視為同一個用戶。同一用戶註冊多個會員號參與活動，則視為異常行為，HopeGoo 有權作廢您 其他賬戶下領取的所有優惠券和活動權益，僅保留一個有效賬戶下的權益。

2. 如用戶如存在任何違法、違反誠實信用原則及活動公平原則等不正當手段的行為（包括不限於機器作 弊、轉賣、惡意下單、虛假交易、參與頻次顯著異於正常生活消費所需、使用或組織多個賬戶進行大 量參與、盜用身份、提供虛假信息、套取活動道具/補貼、從事違法行為、利用技術漏洞或其他超出真 實消費行為等），HopeGoo 有權撤銷您的參與活動資格和所獲獎勵，並保留通過法律手段來維護合 法權益。