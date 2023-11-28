HOUNAX屬非持牌機構 涉詐騙 梁鳳儀：證監會無權叫停運

虛擬資產交易平台HOUNAX涉嫌詐騙，警方截至昨午4時，共接獲145名受害人報案，涉款合共約1.48億元。證監會亦表示，至今接獲18宗相關投訴，涉及金額由1.2萬至1千萬元，受害人已向警方報案。該會重申按現有權力，無權停止非持牌機構或平台運作，但會就調查與警方合作。

證監會截至昨日共收到18宗涉HOUNAX的投訴，金額由1.2萬至1,000萬元。證監會發現該平台要求投資者「入金」時，存至第三方個人或機構戶口，並非平台的戶口。而騙徒亦會通過訛稱是「投資專家」，要求投資者加入即時通訊軟件群組，並不時吹噓「大回報」，希望投資者加碼投資。投資者要求出金時，便會用各種方法拒絕，如需用大金額的手續費；要求投資者入金解凍帳戶。