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2023-11-28 04:31:57
日報

HOUNAX屬非持牌機構 涉詐騙 梁鳳儀：證監會無權叫停運

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梁鳳儀 證監會

梁鳳儀指，就HOUNAX事件會與警方通力合作。(鍾式明攝)

虛擬資產交易平台HOUNAX涉嫌詐騙，警方截至昨午4時，共接獲145名受害人報案，涉款合共約1.48億元。證監會亦表示，至今接獲18宗相關投訴，涉及金額由1.2萬至1千萬元，受害人已向警方報案。該會重申按現有權力，無權停止非持牌機構或平台運作，但會就調查與警方合作。

證監會截至昨日共收到18宗涉HOUNAX的投訴，金額由1.2萬至1,000萬元。證監會發現該平台要求投資者「入金」時，存至第三方個人或機構戶口，並非平台的戶口。而騙徒亦會通過訛稱是「投資專家」，要求投資者加入即時通訊軟件群組，並不時吹噓「大回報」，希望投資者加碼投資。投資者要求出金時，便會用各種方法拒絕，如需用大金額的手續費；要求投資者入金解凍帳戶。

證監會行政總裁梁鳳儀昨會見傳媒時表示，證監會9月底收到首宗投訴，其後陸續收到投訴人無法從HOUNAX出金，10月已啟動調查，到11月1日已將平台列入可疑平台及無牌公司名單；強調由於HOUNAX並非持牌虛擬資產交易平台，亦無申請牌照，根據現時條例，證監會無權停止平台運作，已通過新成立的專責機制，就事件與警方分享情報，調查工作仍繼續。

證監會6月推出《虛擬資產交易平台發牌制度》，6月1日前已在香港營運，有12個月過渡期，梁鳳儀稱，平衡各方利益下認為要維持過渡期的規定；並指出現詐騙並非監管有漏洞，即使有無過渡期仍會發生騙案。

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她強調，證監會對巿場一切違規行為零容忍，不會坐視不理，會與政府及其他執法機構合作，迅速採取措施保護投資者，包括執法和進行投資者教育。她呼籲，投資者在任何平台投資時，須了解平台是否持牌，包括可於證監會網站查註冊有否記錄，如遇平台提供難以置信的回報，要提高警覺。

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