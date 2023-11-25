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2023-11-25 15:30:05

HOUNAX騙案｜警方暫接獲131宗報案　涉款超過1.1億元

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HOUNAX騙案｜警方暫接獲131報案，涉款超過1.1億。

HOUNAX騙案｜警方暫接獲131報案，涉款超過1.1億。

再有虛擬資產交易騙案出現。警方表示，近日發現有騙徒假扮投資專家，以高回報吸引市民經一間虛擬資產交易平台投資，最終無法取回款項。警方表示，涉案公司名為 HOUNAX，警方暫時接獲131名受害人報案，涉款超過1.1億元，其中一名69歲退休女子被騙去1,200萬元

警方商業罪案調查科警司陳偉基表示，涉案公司今年初起運作，HOUNAX 網站使用繁體中文，用戶登入網頁亦預設了+852區號，相信行騙對象是香港人，其網址仍然運作，網站亦仍有效，市民甚至仍可下載該平台的手機應用程式。

HOUNAX公告。

月初證監會已列入可疑虛擬資產交易平台

而證監會已於11月1日，將HOUNAX放在無牌公司及可疑網站名單，類別屬可疑虛擬資產交易平台，又指其訛稱與一間金融機構合作。

周六（25日）證監會亦於社交平台專頁發文，表示已列可疑平台名單，亦有多名投資者投訴可疑活動。據社交平台的苦主群組，目前至少有6名成員指自己無法出金，部分表示已報警。

HOUNAX訛稱由原外國交易平台「Coinbase」技術團隊共同創立、已取得加拿大MSB(Money Services Business)牌照，更揚言獲得紅杉資本、IDG資本等知名創投注資。現時本港只得OSL Exchange及HashKey Exchange，2間虛擬資產交易平台獲發證監會牌照。

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