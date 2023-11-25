HOUNAX騙案｜警方暫接獲131宗報案　涉款超過1.1億元

再有虛擬資產交易騙案出現。警方表示，近日發現有騙徒假扮投資專家，以高回報吸引市民經一間虛擬資產交易平台投資，最終無法取回款項。警方表示，涉案公司名為 HOUNAX，警方暫時接獲131名受害人報案，涉款超過1.1億元，其中一名69歲退休女子被騙去1,200萬元。

警方商業罪案調查科警司陳偉基表示，涉案公司今年初起運作，HOUNAX 網站使用繁體中文，用戶登入網頁亦預設了+852區號，相信行騙對象是香港人，其網址仍然運作，網站亦仍有效，市民甚至仍可下載該平台的手機應用程式。