HPV疫苗｜民建聯促為全港男女學童免費接種

今天是國際兒童節，民建聯婦女事務委員會成員到政總請願，要求政府為全港男女學童爭取免費HPV(人類乳頭瘤病毒)疫苗接種，以保護他們生命健康。

港府在2019學年開始推行「香港兒童免疫接種計劃」，但只限向小五和小六兩個年級的女童免費接種，令適齡男童被拒門外，需要自費接種。委員會主席葛珮帆表示，綜觀不少先進國家，除引入常規注射為適齡女童接種HPV疫苗外，亦會在開頭數年，加入18歲以下追加(catch-up)計劃，加快消除子宮頸病變及癌症。另外，許多國家亦加入男孩注射，以預防男士HPV癌症，兩者長遠都可以減輕政府的醫療負擔。

民建聯促接種計劃涵蓋中學生及男生

委員會建議政府擴大學童免費接種HPV疫苗範圍，考慮以小五及小六女生的基礎下，積極考慮增加中學追加群組，優先為中五及中六學生接種，受惠人數預計超過4.7萬女生，以保護更多適齡女生，達到最佳覆蓋率及防疫成效。委員會亦要求政府積極研究為適齡男生免費接種HPV疫苗，以達到兩性都可以受惠。

根據醫管局香港癌症資料統計中心的數字顯示，在2019年子宮頸癌是香港女性最常見的癌症中排第8位，佔女性癌症新症總數的3%，而同年新增確診個案數字520宗，其中包括介乎20至24歲的年齡組別，情況不容忽視。根據一些醫學文獻的數據估計，每5個女性當中就有3個有機會感染HPV，而每2個男性當中就有1個有感染HPV的機會，情況令人憂慮和關注。