HPV疫苗｜16至20歲女生最快下月獲免費補種　首次要求接種者須登記醫健通

政府下月起會分階段為2004年至2008年出生的女童，安排免費接種子宮頸癌疫苗，每名合資格女童可免費接種兩劑，免疫力弱的則可免費接種三劑，預計有19萬名女生合資格。參加今次補種計劃的女生必須已登記醫健通，衞生防護中心指這是首次推出的安排，未來會考慮擴展至更多疫苗接種資助計劃。
分三階段開展疫苗補種計劃
自2019至20學年起，衞生署為小五及小六女童免費接種兩劑又稱子宮頸癌疫苗的人類乳頭瘤病毒(HPV)疫苗，過去兩個學年小六女童的接種率為91%，高於七成的中期目標。世界衞生組織前年進一步建議為9至18歲女童進行疫苗補種，衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會早前亦同意有關建議。
衞生署下月開始，將為約19萬名在2004年至2008年間出生的女童，即2022年18歲或以下、目前16至20歲的女生，分3個階段開展子宮頸癌疫苗補種計劃。下月開始的首階段對象為約5.5萬名就讀中五或以上級別的女學生，中學可安排有參與計劃的公私營合作外展隊到校提供免費接種。
或在地區康健中心設補種站
第二階段補種計劃的對象為約6.5萬名正就讀大學或專上院校、現時16至20歲的女生，衞生防護中心現正與各院校籌備，日後會由校方醫療保健處或學校外展隊到校提供服務，料明年第一季開始。至於第三階段就會針對已完成本地學業的16至20歲女性，計劃在社區安排補種，兩階段詳情稍後公布。
衞生防護中心總監徐樂堅稱，正就第三階段與基層醫療署溝通，運用基層醫療網絡包括地區康健中心，涵蓋正工作的合資格女性，署方會視乎需求決定社區接種點。衞生防護中心緊急應收及項目管理處主任歐家榮稱，中心會為外展隊等供應疫苗，以及為醫生提供每劑疫苗105元的資助，又稱署方已採購逾20萬劑應付首兩階段補種計劃，其後再視乎情況和參與率再補購。
曾有性接觸再接種仍有保障
衞生署在今次補種計劃，首次要求參加的市民必須已登記醫健通。徐樂堅稱，署方會清楚與學校和家長溝通，希望透過這項計劃推廣醫健通，相信效果會比規模較大的流感疫苗接種計劃好，強調會花多些時間向家長解釋醫健通的好處，如未有登記將不能參與今次免費補種計劃，未來方向亦考慮把強制安排擴展至其他疫苗接種資助計劃。
此外，世衞2018年建議的HPV疫苗接種對象，為9至14歲未曾有性接觸的女孩，2022年建議擴大對象至18歲時則沒有相關條件。徐樂堅表示，從科學角度出發，在女生暴露於HPV病毒前接種疫苗保障最大，但即使有性接觸的保障「未係好大」都仍有幫助，所以補種計劃不會排除有性接觸女生。他又稱，科學委員會就應否為全民男生免費接種HPV疫苗未有定案，但會繼續搜集資料進行更仔細的成本效益分析，又提到數據顯示只要的女生接種率高，為男生接種附加幫助便不太大。