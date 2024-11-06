HPV疫苗｜16至20歲女生最快下月獲免費補種　首次要求接種者須登記醫健通

政府下月起會分階段為2004年至2008年出生的女童，安排免費接種子宮頸癌疫苗，每名合資格女童可免費接種兩劑，免疫力弱的則可免費接種三劑，預計有19萬名女生合資格。參加今次補種計劃的女生必須已登記醫健通，衞生防護中心指這是首次推出的安排，未來會考慮擴展至更多疫苗接種資助計劃。

分三階段開展疫苗補種計劃

自2019至20學年起，衞生署為小五及小六女童免費接種兩劑又稱子宮頸癌疫苗的人類乳頭瘤病毒(HPV)疫苗，過去兩個學年小六女童的接種率為91%，高於七成的中期目標。世界衞生組織前年進一步建議為9至18歲女童進行疫苗補種，衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會早前亦同意有關建議。

衞生署下月開始，將為約19萬名在2004年至2008年間出生的女童，即2022年18歲或以下、目前16至20歲的女生，分3個階段開展子宮頸癌疫苗補種計劃。下月開始的首階段對象為約5.5萬名就讀中五或以上級別的女學生，中學可安排有參與計劃的公私營合作外展隊到校提供免費接種。