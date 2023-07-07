IB放榜 男拔︰62 考生平均41分 3狀元兩留港升學一赴英讀音樂

國際文憑大學預科課程(IBDP)昨日放榜。直資傳統名校拔萃男書院公布，今年有3名IB狀元(45分)，比去年同期公布的減少2人，5名「榜眼」(44分)，比去年少9人，至於「探花」(43分)有12人增加一人。今年整體有62名考生考IB平均分41分，按年微跌1分。不單男拔，其他參與IB考試學校今年的狀元亦大減。男拔解釋，疫情期間，國際文憑組織就成績標準有所調整，考試復常後考評亦復常，指該校今年IB成績與過去1 0年平均水平相若，為正常發揮水平。

男拔的3名狀元當中，兩人留港升讀醫科及法律；另一狀元則選擇海外升學，擬讀鋼琴演奏。榜眼5人中，1人計劃海外升學，報讀經濟，其餘3人會留港報讀醫科，另外1人則未作決定。狀元郭舜泓指，兒時受傷獲骨科醫生細心照顧，啟發對醫科興趣，加上兩名姐姐同樣讀醫，觸發他從醫助人的理想，未來會選讀骨科，為香港醫療出一分力。擬選擇讀法律的狀元蘇子弘就稱，自小喜閱讀新聞，中三選科後便確定想從事法律工作，表示曾考慮外國升學，但將來希望留港工作故放棄海外升學。而計劃海外升學的狀元林煜正表示，外國大學提供平台認識不同音樂人，曝光率亦相對較高，又指對所有機會持開放態度，不排除會回港發展。

疫情期間上課模式改變，室內外場所亦暫時關閉，3位狀元不約而同表示疫情反讓他們專心溫習。雖然網課效率不及實體課好，但正值疫情只能留家學習，郭舜泓坦言，疫情期間需要上網課，一開始不習慣，以致經常不專心，需時慢慢適應，亦有加緊自修，最後才能考取好成績，又指學習同時需平衡生活，適當休息亦很重要。

拔萃男書院副校長吳基光表示，過去國際文憑組織因應疫情就成績標準有作調整，今年考試復常後考評亦隨之復常。疫情期間，學生重疊網課及實體課，感恩學生取得如此成績，又指今年IB成績與過去10年平均水平相若，為正常發揮水平。

英基學校協會屬下有7間中學今年誕生8位狀元。去年有401人考獲40分以上，今年減至269人。另外，加拿大國際學校亦有1位狀元，3人考獲44分，26人考獲40分或以上。聖保羅男女中學今年誕2名狀元，比去年少11人。弘立書院今年1名學生在IB取得45分滿分，6名學生取得43或44分。