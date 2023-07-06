IB放榜2023｜男拔誕3名IB狀元 比去年減少2人

IB考評復常，成績明日放榜。直資傳統名校拔萃男書院今日（6日）公布，今年誕下3名IB狀元，比去年同期公布的5人，減少2人，而今年出產5名「榜眼」（44分）及12名「探花」（43分），亦按年減少。對比往年成績，狀元人數減少3人，「榜眼」減少9人，「探花」增1人，整體62名考生平均分41分，按年微跌1分。

2人計劃海外升學 1人未作決定

在傳統名校拔萃男書院中，共誕下3名45分滿分狀元、5名44分榜眼及12名43分探花。當中2人計劃海外升學，報讀音樂、經濟等科目，5人會留港報讀醫科、法律等科目，包括2位狀元，另外1人未作決定。

其中狀元郭舜泓指，因兒時受傷受到骨科醫師細心照顧，啟發對醫科興趣，加上兩位姐姐同樣讀醫，觸發他從醫助人的理想，提到未來會選擇修讀骨科，為香港醫療出一分力；另一狀元選擇讀法律狀元蘇子弘就稱，自小喜閱讀新聞，中三選科後便確定想從事法律工作，表示曾考慮外國升學，但未來想留港工作故放棄海外升學；而計劃海外升學的狀元林煜正表示，外國大學提供平台認識不同音樂人，曝光率亦相對較高，又指對所有機會持開放態度，不排除會回港發展。

拔萃男書院副校長吳基光表示，過去國際文憑組織有就疫情作出調整，今年考試復常後考評亦隨之復常。疫情期間，學生重疊網課及實體課，感恩學生取得如此成績，又指今年Ib 成績與過去10年平均水平相約，為正常發揮水平。