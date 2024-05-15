IG帳戶遭入侵廣向親友借款 警一周接27宗共涉20萬(附4招貼士)

不少人會透過社交平台Instagram(IG)，分享日常生活，與親友交流。黑客睇準機會騎劫市民IG帳戶，再假扮市民發訊息向其親友借錢。警方防騙專頁「守網者」在社交平台發文，指在過去一周內，接獲27宗同類案件報案，最高一宗損失達3萬元，總損失金額近20萬元。
網上帳戶被入侵涉不同原因
「守網者」指，網上帳戶入侵可能有不同的原因，例如曾在公用電腦上登入網頁版而忘記登出、電子裝置遭到惡意軟件入侵等；提醒市民，無論使用何種社交媒體時，如收到親友透過訊息要求幫忙過數或匯款，應立即致電對方確認其身份及有關要求。
萬一Instagram帳戶被盜，亦有4招可用︰
1.當帳戶被盜用或被佔用時，嘗試再登入帳戶，盡快變更密碼或要求系統向自己傳
2.立即開啟雙重驗證功能【更多>設定>在帳號管理中心查看更多設定>密碼和帳號安全>雙重驗證】。當你開啟後，如果有來自不明裝置的登入嘗試，系統會要求用你選擇的防護方式，要求輸入登入代碼驗證，才能登入。
3.除了雙重驗證外，也可查閱其他的帳號安全資訊，例如定期檢視帳戶所連結的裝置，並且登出所有不明的已連結裝置。
4.如無法順利登入帳戶，請瀏覽以下的官方幫助中心協助取回被盜帳戶：
https://www.facebook.com/help/instagram/149494825257596