IG帳戶遭入侵廣向親友借款 警一周接27宗共涉20萬(附4招貼士)

不少人會透過社交平台Instagram(IG)，分享日常生活，與親友交流。黑客睇準機會騎劫市民IG帳戶，再假扮市民發訊息向其親友借錢。警方防騙專頁「守網者」在社交平台發文，指在過去一周內，接獲27宗同類案件報案，最高一宗損失達3萬元，總損失金額近20萬元。

網上帳戶被入侵涉不同原因

「守網者」指，網上帳戶入侵可能有不同的原因，例如曾在公用電腦上登入網頁版而忘記登出、電子裝置遭到惡意軟件入侵等；提醒市民，無論使用何種社交媒體時，如收到親友透過訊息要求幫忙過數或匯款，應立即致電對方確認其身份及有關要求。