IG驚現偷拍公主裙小朋友帳戶　父母怒斥：好變態

每個女孩總希望可打扮成卡通公主四處逛街，一圓當公主的心願。不過，近日有網民發現，社交平台Instagram出現1個名為「香港公主關注組 hk_princesses」的帳戶，當中更上載了41張身穿公主裙的女童相片。不過，從拍攝角度估計，疑未經家長許可偷拍，引起一眾家長擔心有不法之徒針對女童偷拍，並狠斥經營相關帳戶及偷拍的人都「好變態」。

記者今(24日)查看該Instagram帳戶，發現帳戶自去年5月起更新，至今已有逾700名粉絲追蹤，介紹中提及「研究顯示，細個冇著過公主衫，大個多數唔想結婚」，更列明「歡迎投稿」。而每張相內也有1名或多於1名身穿公主裙的女童，時至昨日，其IG限動及帖子仍有更新。

家長斥「好變態」

當中，Instagram管理員上載相片時，會按照相中環境、女童的外貌或衣著加入評論，如「公主瘦到咁，因住一個唔小心跌落條罅到就唔掂喇」、「又裙又褲都係時下公主們最愛的打扮之一」等。

有家長坦言，從拍攝角度可見，相中女童或家長也沒察覺被拍下相片，而且亦沒有列明相片獲授權才公開，質疑相關帳戶針對穿公主裙的女童偷拍，同時亦擔心女兒或會成為被拍照放上網的目標。

不少網民得知相關帳戶，亦直斥偷拍行為「好變態」，並指若管理員本意為欣賞小朋友的衣著，大可詢問家長才拍照；另有家長指，與女兒外出時曾遇類似偷拍事件，認為相關情況防不勝防。