IKEA宜家家居傳進駐屯門 大西北首分店 街坊興奮「唔使出城」

宜家家居(IKEA)的家具及食物一直深受港人歡迎，惟一直在大西北未有分店。近日有屯門街坊在社交平台發帖，指IKEA已於屯門市廣場架起圍版裝修，並在對開位置放了吉祥物鯊魚和泰迪熊公仔巨形展品宣傳，疑是預告開大西北首間分店，令不少當區街坊相當興奮，稱「唔使再出市區」，《am730》正向宜家家居查詢屯門分店資料及開業日期。

網民指「可能唔夠位」 分店規模有限

在社交平台上，不少屯門街坊對IKEA將進駐屯門表示興奮，令屯元天居民往後毋須再出市區購物，「正啊喂，大西北第一間」、「嘩我真係唔使出屯門，IKEA好嘢」、「正喎 有埋ikea真係唔使出城喇」、「唔通宜家小編已經聽到屯門牛的訴求，準備進駐屯門，小編好出來講下wor」、「我哋成班屯門牛等緊你啊」、「如果有唔洗出咁遠」、「屯門真係只差一間ikea」、「我唔貪心，開個宜家小賣部已經好心滿意足」、「要！有！小！食！部！ 肉丸同雪糕一樣都唔少得！」。不過，也有部分網民認為分店規模有限，指出「屯市可能唔夠位，應該好細」，「會唔會好似尖東站咁迷你版ikea 」。