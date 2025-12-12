IKEA宜家家居屯門限定店12.13開幕 未設美食站網民失望：還我熱狗肉丸

宜家家居(IKEA)一直深受港人歡迎，惟在大西北未有分店。上月有屯門街坊在社交平台發帖，指IKEA已於屯門市廣場架起圍版裝修，預告開大西北首間分店，令當區街坊相當興奮，稱「唔使再出市區」，最新現場佈置可見已設立貨架，惟未見有美食站，令一眾網民大表失望，「冇美食店已經失敗」、「傢俬只係配菜，美食先係重點」、「還我熱狗肉丸」。宜家家居回覆《am730》查詢時證實，位於屯門市廣場1期3樓的IKEA期間限定店於周六(12月13日)開幕，售賣多款人氣經典產品，包括客廳、廚房和睡房用品等，不設美食站。

社交平台上月相片可見，IKEA在屯門市廣場1期3樓位置圍版進行裝修工程，舖位對出空間位置放置家具陳列品及兩隻巨型吉祥物鯊魚和泰迪熊公仔，公仔旁亦放有寫上「宜家嚟啦！」告示架。

網民早指「可能唔夠位」 分店規模有限

上月社交平台上，不少屯門街坊對IKEA將進駐屯門表示興奮，令屯元天居民往後毋須再出市區購物，「正啊喂，大西北第一間」、「嘩我真係唔使出屯門，IKEA好嘢」、「正喎 有埋ikea真係唔使出城喇」、「唔通宜家小編已經聽到屯門牛的訴求，準備進駐屯門，小編好出來講下wor」、「我哋成班屯門牛等緊你啊」、「如果有唔洗出咁遠」、「屯門真係只差一間ikea」。不過，早有部分網民認為分店規模有限，指出「屯市可能唔夠位，應該好細」，「會唔會好似尖東站咁迷你版ikea 」。亦有網民曾稱「我唔貪心，開個宜家小賣部已經好心滿意足」、「要！有！小！食！部！ 肉丸同雪糕一樣都唔少得！」，惟最終令他們失望。