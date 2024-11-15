IMD世界數碼競爭力排名 香港升三位排第7

瑞士洛桑國際管理發展學院(IMD)發布《2024年世界數碼競爭力排名》，香港在全球67個經濟體中，以88.11分(100分最高)名列第7位，較上次排名升3位；榜首由去年排第3的新加坡奪得。香港特區政府表示，排名肯定了香港繼續是全球最具數碼競爭力的經濟體之一。 《2024年世界數碼競爭力排名》由IMD世界競爭力中心(WCC)發表，今年排名榜首為新加坡(100分)，較去年升2位，瑞士(93.15分)居次，更升3位，丹麥(91.99分)及美國(91.31)則分別排第三及第四，第五為瑞典(90.42分)及第六是南韓(88.62分)，而香港(88.11分)較上次排名升3位、至第7位，中國大陸(82.59)升5位至排第14。

在排名的三大因素中，香港繼續在「科技」和「知識」方面表現出色，分別排名第3位及第5位。香港在「準備程度」方面的排名亦升至第15位。在細項中，香港技術架構居首；教育培訓亦排第4。 政府發言人表示，《2024排名》肯定香港繼續是全球最具數碼競爭力的經濟體之一。施政報告宣布了一系列措施，以建立更全面的創科生態系統，政府會繼續提升創科基礎設施，如即將投入運作的數碼港人工智能超算中心首階段設施和正接受申請的人工智能資助計劃。政府將繼續與各界合作，持續完善創科生態系統，鞏固香港在全球市場的競爭優勢，並為經濟發展增添新動力。

2024年的IMD世界數位競爭力排名已第八年公布，該排名衡量67個經濟體採用和探索數位技術作為商業、政府和更廣泛社會經濟轉型關鍵駕駛器的能力和準備情況。 IMD世界競爭力中心指，人工智能(AI)、區塊鏈和量子計算可以擴大數碼鴻溝，但也能推動創新，重塑行業、經濟和社會。有效利用這些技術的國家或地區，或會增強其數碼競爭優勢，從而實現持續的經濟增長、提高生產力和增強全球影響力。