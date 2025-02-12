Instagram青少年帳戶本周擴至香港 家長可設定使用時限

社交平台Instagram本周起，會在香港和台灣等亞太地區，推出13至17歲的青少年帳戶，會自動採用防護強度更高的青少年網絡安全設定，以提升安全性與隱私保護。 「青少年帳號」為家長提供監護功能，家長或監護人必須與家中青少年的帳戶設定監護關係，方可執行有關動作。母公司Meta表示，會陸續通知青少年用戶相關改動，並在未來數個月切換帳戶，現有和新登記16歲以下人士的帳戶，會一律自動設定為不公開的私人帳號，要家長同意才可以改設為公開帳戶。

查看曾與哪些帳戶聊天

家長可設定家中青少年可以使用Instagram的時間上限，批准或拒絕家中青少年有關降低其網絡安全設定防護強度的要求，查看家中青少年曾與哪些帳戶聊天、批准或拒絕家中青少年把帳戶設為公開帳戶等。

青少年用戶每日使用Instagram達到60分鐘後，系統會自動發出提醒，並在每晚10時至翌日7時自動開啟睡眠模式，期間所有通知將被設為靜。平台還推出「敏感內容控制」功能，幫助青少年管理其時間與瀏覽內容，減少有害資訊的影響。

Meta表示，有不同方式可以核實用戶的年齡，防止慌報，包括要求上載身份證、人臉識別等。青少年帳戶目前僅適用於部份地點，並會於2025年初在全球推出。根據大多數國家或地區規定，用戶必須至少年滿13歲才能使用Instagram帳戶。