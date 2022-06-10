Instagram 參與率榜單 COLLAR IVY 奪冠

今次我會用到Instagram「參與率」這個指標來挑選那些KOL擁有更多願意參與的粉絲，它的計算是平均點讚數加平均評論數除以粉絲量，出來的比率代表粉絲願意點讚和評論的參與度，數值越高代表粉絲越願意參與，然後我到工具訂立榜單內的KOL需要符合下列條件。

我在這專欄經常用到社媒討論量、看過相關內容人次、YouTube 觀看量、點讚數和評論數作為定量分析的參數，對不同話題進行討論，沒有做出一個榜單作比較之用。因為如果沒有把榜單建立的條件和用來作排序的指標說明清楚，就很容易令讀者接收到一些不正確的訊息。不少朋友要求我給他們一個榜單幫助他們的KOL挑選工作，畢竟榜單讀起來比較容易，但真的了解無誤是另一回事。我不會用粉絲量或收入作為排序的指標，因為類似榜單在Google上搜索一下比比皆是，最重要的是希望能夠說明用家要清楚自己的要求才能產出自己所需的榜單。

榜單的頭五名中有三位我相信大家都十分熟悉，包括林家謙、MIRROR成員Jeremy和Ian，有趣的是出道不久的COLLAR 兩位成員Ivy和Day竟然佔據了榜單的頭兩位，她們倆的參與率都高於14% ，箇中原因值得深挖一下。

Ivy 是以清新秀麗和仙氣作為她的亮點，Day 則以個性和風格作招徠。｜ 來源：Instagram 貼文

Ivy 是以清新秀麗和仙氣作為她的亮點，Day 則以個性和風格作招徠。｜ 來源：Instagram 貼文

看看她們參與度最高的四條貼文，可以察覺到Ivy是以清新秀麗和仙氣作為她的亮點，與「倒及龍」的鬼臉照凸顯她的青春，其他COLLAR成員如Candy和SoChing也會在貼文下留言，拉動女團群組粉絲加入參與，套路與MIRROR十分相似建立一個粉絲群體協同效應。

Day則以個性和風格作招徠，希望建立一個香港的 BLACKPINK Lisa，嬲嬲樣讓網民看到她的帥氣。沒有其他女團成員在她貼文下留言，反而和名牌如Gucci 、Loewe和 The North Face合作，有助她建立一個特立獨行的形象打開另一片市場。 這戰略亦初建成效，我的工具有一個品牌親和力(Brand Affinity)分析功能，根據KOL的帖子文本、主題和地理標籤評估KOL與品牌的親和力，評估結果上可以看到Gucci 和 Lowe兩個品牌出現。她的The North Face x Gucci淺粉紅拼黑色夾棉外套和Loewe x《千與千尋》的印花長版襯衫連身裙等穿搭可記一功。

我的工具還有一個受眾喜好(Audience Interest)分析功能，根據受眾的帖子文本、主題和地理標籤評估受眾的喜好，結果發現Ivy和Day的受眾喜好中，旅遊和時尚品牌都打入前十名。Ivy的受眾比較喜歡旅遊而Day的受眾比較喜歡時尚品牌。

要留意利用榜單的「分析結果」 要加倍小心，如果這討論換了「 平均參與數」作排序指標，MIRROR的Ian就可躍升榜首，說到底，用家一定要清楚自己想挑選KOL的方向和需要的相關指標。