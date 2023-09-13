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2023-09-13 09:27:00

iPhone 15懶人包｜一文睇清iPhone 15/Plus/Pro系列香港價錢、機身顏色、發售日期

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Apple發布會，一文睇清iPhone 15系列售價、新設計及功能。(AP)

Apple發布會，一文睇清iPhone 15系列售價、新設計及功能。(AP)

Apple蘋果公司在香港時間今日凌晨1時舉行「Wonderlust」年內最大發布會，本報整理iPhone 15懶人包，讓讀者一文看清包括iPhone 15 PlusiPhone 15 ProiPhone 15 Pro Max等，由顏色、新功能及賣點

iPhone 15及iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max系列9月22日正式發售上市。(AP) iPhone 15系列設粉紅色。(AP) iPhone 15系列改用Type C。(AP) iPhone 15及iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max系列9月22日正式發售上市。(AP) iPhone 15及iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max系列9月22日正式發售上市。(AP) iPhone 15及iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max系列9月22日正式發售上市。(AP)

iPhone 15系列改用Type C

萬眾期待，iPhone 15系列將採用Type-C規格充電，正式標誌自家Lightning充電時代終結。用家以後就可以一條充電線，為手機、iPadMacBook等不同裝置充電，無論是 iPhone 15 Pro還是15 Pro Max 均轉用了支援 USB 3格式的USB-C插槽，傳輸速度可高達10Gb/s，比過往快了最多20倍iPhone 15系列，繼續沿用方正邊框設計，但AppleiPhone換上了「流線型邊緣機身」，令手機握感更為舒適。而Pro系列的變動則更大，換上了航天工業級鈦金屬，防摔力更強，令手機重量減輕不少。

iPhone 15 Pro/15 Pro Max內建了全新的A17 Pro晶片，官方表示A17 Pro是現時市場上最快的處理器提升了20%效能的GPU。前一代Pro系列中才有的動態島這次也登陸iPhone 15系列。相機「人像拍攝」以後再不用手動轉換人像或普通相機模式，相片更可在拍攝後重新選取焦點「Focus and Depth Control」功能。新iPhone以「新動作按鈕」取代靜音鍵，用家可以為該按鍵自訂常用功能，無論是靜音模式、專注模式、相機、電筒、錄音機、翻譯、放大鏡還是捷徑app等，體貼個人需求。

至於Apple新產品Apple Vision Pro，讓你將虛擬界面「移殖」現實的空間運算裝置。iPhone 15 Pro系列更將設有空間影片拍攝功能，以3D形式拍下的影片讓Apple Vision Pro用家得以透過裝置重溫立體細節。

iPhone 15。(Apple)

iPhone 15。(Apple)

iPhone 15

螢幕尺寸：6.1
顏色選擇：粉紅色、粉藍色、粉黃色、粉綠色和黑色
容量：128GB/256GB/512GB
價錢： 6,899元起
發售日期：9月15(星期五)起接受預訂，9月22(星期五)起發售

iPhone 15系列及Apple Watch Series 9 在2023年正式登場 iPhone 15系列及Apple Watch Series 9 在2023年正式登場 iPhone 15系列及Apple Watch Series 9 在2023年正式登場 Apple Watch Series 9 正式登場 Apple Watch Series 9 正式登場 Apple Watch Series 9 正式登場 iPhone 15系列及Apple Watch Series 9 在2023年正式登場 Tim Cook與印度羽毛球好手辛杜（Pusarla V. Sindhu）自拍

iPhone 15 Plus

螢幕尺寸：6. 7
顏色選擇：粉紅色、粉藍色、粉黃色、粉綠色和黑色
容量：128GB/256GB/512GB
價錢： 7,699元起
發售日期：9月15(星期五)起接受預訂，9月22(星期五)起發售

iPhone 15 Pro。(Apple)

iPhone 15 Pro。(Apple)

iPhone 15 Pro

螢幕尺寸：6.1
顏色選擇：黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬
容量：128GB/256GB/512GB/1TB
價錢：8,599元起
發售日期：9月15(星期五)起接受預訂，9月22(星期五)起發售

iPhone 15 Pro Max。(Apple) iPhone 15 系列換上了航天工業級鈦金屬

iPhone 15 Pro Max

螢幕尺寸：6. 7
顏色選擇：黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬
容量：128GB/256GB/512GB/1TB
價錢：10,199元起

發售日期：本月15(星期五)起接受預訂，本月22(星期五)起發售

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