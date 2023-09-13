iPhone 15懶人包｜一文睇清iPhone 15/Plus/Pro系列香港價錢、機身顏色、發售日期

iPhone 15 系列改用Type C

萬眾期待，iPhone 15系列將採用Type-C規格充電，正式標誌自家Lightning充電時代終結。用家以後就可以一條充電線，為手機、iPad、MacBook等不同裝置充電，無論是 iPhone 15 Pro還是15 Pro Max 均轉用了支援 USB 3格式的USB-C插槽，傳輸速度可高達10Gb/s，比過往快了最多20倍。iPhone 15系列，繼續沿用方正邊框設計，但Apple為iPhone換上了「流線型邊緣機身」，令手機握感更為舒適。而Pro系列的變動則更大，換上了航天工業級鈦金屬，防摔力更強，令手機重量減輕不少。

iPhone 15 Pro/15 Pro Max內建了全新的A17 Pro晶片，官方表示A17 Pro是現時市場上最快的處理器提升了20%效能的GPU。前一代Pro系列中才有的動態島這次也登陸iPhone 15系列。相機「人像拍攝」以後再不用手動轉換人像或普通相機模式，相片更可在拍攝後重新選取焦點「Focus and Depth Control」功能。新iPhone以「新動作按鈕」取代靜音鍵，用家可以為該按鍵自訂常用功能，無論是靜音模式、專注模式、相機、電筒、錄音機、翻譯、放大鏡還是捷徑app等，體貼個人需求。

至於Apple新產品Apple Vision Pro，讓你將虛擬界面「移殖」現實的空間運算裝置。iPhone 15 Pro系列更將設有空間影片拍攝功能，以3D形式拍下的影片讓Apple Vision Pro用家得以透過裝置重溫立體細節。