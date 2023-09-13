iPhone 15懶人包｜一文睇清iPhone 15/Plus/Pro系列香港價錢、機身顏色、發售日期

Apple蘋果公司在香港時間今日凌晨1時舉行「Wonderlust」年內最大發布會，本報整理iPhone 15懶人包，讓讀者一文看清包括iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max等，由顏色、新功能及賣點。
iPhone 15系列改用Type C
萬眾期待，iPhone 15系列將採用Type-C規格充電，正式標誌自家Lightning充電時代終結。用家以後就可以一條充電線，為手機、iPad、MacBook等不同裝置充電，無論是 iPhone 15 Pro還是15 Pro Max 均轉用了支援 USB 3格式的USB-C插槽，傳輸速度可高達10Gb/s，比過往快了最多20倍。iPhone 15系列，繼續沿用方正邊框設計，但Apple為iPhone換上了「流線型邊緣機身」，令手機握感更為舒適。而Pro系列的變動則更大，換上了航天工業級鈦金屬，防摔力更強，令手機重量減輕不少。
iPhone 15 Pro/15 Pro Max內建了全新的A17 Pro晶片，官方表示A17 Pro是現時市場上最快的處理器提升了20%效能的GPU。前一代Pro系列中才有的動態島這次也登陸iPhone 15系列。相機「人像拍攝」以後再不用手動轉換人像或普通相機模式，相片更可在拍攝後重新選取焦點「Focus and Depth Control」功能。新iPhone以「新動作按鈕」取代靜音鍵，用家可以為該按鍵自訂常用功能，無論是靜音模式、專注模式、相機、電筒、錄音機、翻譯、放大鏡還是捷徑app等，體貼個人需求。
至於Apple新產品Apple Vision Pro，讓你將虛擬界面「移殖」現實的空間運算裝置。iPhone 15 Pro系列更將設有空間影片拍攝功能，以3D形式拍下的影片讓Apple Vision Pro用家得以透過裝置重溫立體細節。
iPhone 15
螢幕尺寸：6.1吋
顏色選擇：粉紅色、粉藍色、粉黃色、粉綠色和黑色
容量：128GB/256GB/512GB
價錢： 6,899元起
發售日期：9月15日(星期五)起接受預訂，9月22日(星期五)起發售
iPhone 15 Plus
螢幕尺寸：6. 7吋
顏色選擇：粉紅色、粉藍色、粉黃色、粉綠色和黑色
容量：128GB/256GB/512GB
價錢： 7,699元起
發售日期：9月15日(星期五)起接受預訂，9月22日(星期五)起發售
iPhone 15 Pro
螢幕尺寸：6.1吋
顏色選擇：黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬
容量：128GB/256GB/512GB/1TB
價錢：8,599元起
發售日期：9月15日(星期五)起接受預訂，9月22日(星期五)起發售
iPhone 15 Pro Max
螢幕尺寸：6. 7吋
顏色選擇：黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬
容量：128GB/256GB/512GB/1TB
價錢：10,199元起
發售日期：本月15日(星期五)起接受預訂，本月22日(星期五)起發售