iPhone 16｜男子9000蚊蝕讓iPhone 16 Pro 中環站交收疑遭「入數黨」騙走

中環站發生搶iPhone案，今日（23日）下午3時15分，警方接獲一名31歲姓李男子報案，指相約另一名男子在中環站閘外近H出口交收期間，被對方搶去一部值近1萬元的手提電話，他沒有受傷，事後在場協助警員調查，暫未有人被捕，案件暫列作「搶劫」。

收「入數紙」後交出手機 方發現中伏



消息稱，被搶手提電話為上周五（20日）開賣的最新型號iPhone 16 Pro「沙漠金」，事主報稱取機後，在二手拍賣網Carousell以9,000多元蝕讓給一網上買家，今日相約對方在閘外交收，他等候期間接獲「買家」來電，對方傳送一張銀行入數紙圖片，惟事主查看網上銀行之際，一名男子現身取機，事主不虞有詐將電話交予對方後才發現轉賬失敗，但疑犯已入閘向港島綫方向逃去，警方正追緝一名高約1.8米、中等身材，藍衣白褲、黑色袋、戴口罩的男子歸案。