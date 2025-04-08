IShowSpeed「甲亢哥」來港 李家超：爭取機會為KOL提供可行支援

美國KOL網紅IShowSpeed(內地稱「甲亢哥」)上周五來港及進行直播，吸引不少市民及「粉絲」圍觀拍攝，期間引發混亂。有網民質疑行程規劃粗糙，認為政府錯失宣傳香港的大好機會。旅發局回覆時指曾接觸其團隊願提供協助，惟對方未提需求。 行政長官李家超今日在行政會議前會見傳媒，被問及IShowSpeed來港直播有關問題，他表示特區政府重視任何機會宣傳香港，旅發局聯絡過IShowSpeed安排人，也表示會提供支援，但對方沒要求政府做任何事。李家超指，對於任何網紅，政府都會爭取抓緊機會作宣傳，也對任何來港直播的網紅提供支援。李家超也強調，要給任何訪港人士良好氛圍。他鼓勵大家，無論任何崗位，有機會宣傳香港都要盡力。

羅淑佩： 讓世界知道香港安全及可隨時到訪 文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受傳媒訪問時表示，即興是IShowSpeed的賣點，今次行程展示了香港街頭及有趣事情，在現在地緣政治情況下，讓世界知道香港是安全、有趣及隨時都能到訪的地方，任何人來到香港，只要守秩序就可以玩得很開心。

即興是對方賣點 羅淑佩接受傳媒專訪提到，「甲亢哥」來港是快閃行程，據了解對方未必想與官方渠道合作，未必想變成一個官式活動，知道對方到訪內地時，有內地有商品或公司聯繫邀請他參與一些活動，香港也有相同做法，例如邀請他去海洋公園及坐電車。