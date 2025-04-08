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2025-04-08 10:39:10

IShowSpeed「甲亢哥」來港 李家超：爭取機會為KOL提供可行支援

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「IShowSpeed」由上環乘港鐵前往天后，逾百名粉絲尾隨，場面被網民指如「屍殺列車」。

「IShowSpeed」由上環乘港鐵前往天后，逾百名粉絲尾隨，場面被網民指如「屍殺列車」。

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美國KOL網紅IShowSpeed(內地稱「甲亢哥」)上周五來港及進行直播，吸引不少市民及「粉絲」圍觀拍攝，期間引發混亂。有網民質疑行程規劃粗糙，認為政府錯失宣傳香港的大好機會。旅發局回覆時指曾接觸其團隊願提供協助，惟對方未提需求。

行政長官李家超今日在行政會議前會見傳媒，被問及IShowSpeed來港直播有關問題，他表示特區政府重視任何機會宣傳香港，旅發局聯絡過IShowSpeed安排人，也表示會提供支援，但對方沒要求政府做任何事。李家超指，對於任何網紅，政府都會爭取抓緊機會作宣傳，也對任何來港直播的網紅提供支援。李家超也強調，要給任何訪港人士良好氛圍。他鼓勵大家，無論任何崗位，有機會宣傳香港都要盡力。

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羅淑佩： 讓世界知道香港安全及可隨時到訪

文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受傳媒訪問時表示，即興是IShowSpeed的賣點，今次行程展示了香港街頭及有趣事情，在現在地緣政治情況下，讓世界知道香港是安全、有趣及隨時都能到訪的地方，任何人來到香港，只要守秩序就可以玩得很開心。

Speed揚言會畀多次機會香港。 Speed現身香港夜場，更大方合照。 Speed現身香港夜場，心情勁靚。 Speed回到香港，並於中環體驗夜生活。 Speed回到香港，並於中環體驗夜生活。 花袍大叔激情演繹月半小夜曲》，旁邊的Speed都扮作投入跟著節奏狂䟴。 IShowSpeed昨日快閃深圳，直播近六小時。 Speed穿中國風打扮遊深圳，更不忘扮狗吠。 Speed連人帶車落水。 Speed連人帶車落水。 Speed穿中國風打扮遊深圳。 IShowSpeed轉抵深圳繼續直播，場面墟冚。 入夜後，Speed一臉疲態。 入夜後，Speed一臉疲態。 Speed所到之處均十分墟冚。 Speed終於如願食到蛇羹。 Speed收到上面寫住「38M SPEED」的半個西瓜，慶祝其YouTube突破3800萬粉絲。 IShowSpeed引來大量支持者，場面混亂。 Speed所到之處均十分墟冚。 Speed收到上面寫住「38M SPEED」的半個西瓜，慶祝其YouTube突破3800萬粉絲。 Speed面對狂迷，擺出「黑人問號」表情。 Speed被當眾剝褲，大出洋相。 Speed面對狂迷亦顯得不知所措。 IShowSpeed香港行引起混亂。 Speed訪港行程感覺指衰過重慶，網民歸咎於負責帶他遊香港的導遊。 列車駛至天后站後，「IShowSpeed」與保鑣落車離開，有多名粉絲走上往下行的扶手電梯，逆行向上奔跑，無視其他人安全。 「IShowSpeed」由上環乘港鐵前往天后，逾百名粉絲尾隨，場面被網民指如「屍殺列車」。 「IShowSpeed」由上環乘港鐵前往天后，逾百名粉絲尾隨，場面被網民指如「屍殺列車」。 「IShowSpeed」由上環乘港鐵前往天后，逾百名粉絲尾隨，場面被網民指如「屍殺列車」。 「IShowSpeed」由上環乘港鐵前往天后，逾百名粉絲尾隨，場面被網民指如「屍殺列車」。 甲亢哥IShowSpeed現身鵝頸橋體驗打小人。 甲亢哥IShowSpeed現身鵝頸橋體驗打小人。

即興是對方賣點

羅淑佩接受傳媒專訪提到，「甲亢哥」來港是快閃行程，據了解對方未必想與官方渠道合作，未必想變成一個官式活動，知道對方到訪內地時，有內地有商品或公司聯繫邀請他參與一些活動，香港也有相同做法，例如邀請他去海洋公園及坐電車。

羅淑佩說，據了解「甲亢哥」更想在香港尋幽探秘，可能因香港是大都會，想看到香港街頭情況，會否出現有趣事物等，他在香港進行多個小時直播，看到香港市況都是一種另類宣傳。

思考利用KOL展示香港有趣一面

對於「甲亢哥」乘搭港鐵時吸引不少市民跟隨湧入站內拍攝，引起秩序問題，更有閘機疑被撞毀，羅淑佩說，對方亦始料不及，可能沒想到香港會有這麼多「粉絲」跟隨。

羅淑佩認為，新世代的宣傳做法有變，以前是拍攝一條漂亮的廣告片在全球播放，吸引大家來港遊覽；現在可能是旅客喜歡自己發掘，網紅是其中一個發掘渠道，所以旅發局、政府部門或是商家，都要思考如何利用好國際頂級網紅，將香港美好有趣的一面展示給全球或特定地方的人。
 

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