IVE太陽能電動車SOPHIE 8今年10月出戰澳洲作賽

香港專業教育學院（IVE）工程學科自行研製的第八代太陽能電動車SOPHIE 8，將出戰10月於澳洲舉行的「世界太陽能車挑戰賽2023」。全新SOPHIE 8加入模組化設計，為未來太陽能車的應用帶來更大可能，車隊利用高增益太陽能轉換器研究已超過十年，有車隊成員受相關研究啓發，成立初創公司，將高增益太陽能轉換器應用於日常生活。
SOPHIE車隊派出35成員到澳洲作賽
今年SOPHIE車隊將派出35名成員到澳洲參與比賽，包括IVE舊生李倬延(joe)。SOPHIE 8應用了一個主要技術︰高增益太陽能轉換器，加強大陽能板的電壓以推動太陽能車。車隊研究有關轉換器已逾十年，車隊成員Joe受相關研究啓發，自行研發高增益太陽能轉換器。Joe指，剛開始時僅在車隊內學習相關知識，過程中想到，「太陽能轉換器究竟有冇可能喺生活應用到呢」。其後留意到，現時香港公路面積比屋頂天棚面積多25%，若能充份利用定能更有效收集能源。但受車身面積所限，太陽能板未能在電動車普及應用，遂與同樣來自 SOPHIE車隊的同學構思方案，提升太陽能板輸出的電壓，並研發出「高增益太陽能轉換器」，將太陽能板的低電壓連合高電壓電池組，將電壓十倍放大，有效以太陽能板把電動車電池充電。
獲帝盛集團科學園共20萬元種子基金成立初創
Joe的團隊早前先後獲得帝盛集團「創新意念獎及種子基金計劃」金獎及科學園「Ideation 計劃」中共20萬元種子基金，並在去年7月成立自己的初創公司，為客戶提供電池及太陽能板方案。
團隊現獲聘為屯門區一所中學改裝退役巴士，為巴士加裝高增益太陽能轉換器及太陽能裝置，打造全港首個淨零排放的 太陽能巴士教室，教室的電力可自給自足。Joe表示會繼續推廣太陽能巴士，讓更多中學瞭解太陽能，希望可令香港達到碳中和他亦透露現已與外國公司合作，研發有關太陽能的系統，並與不同學校或機構商討有關STEAM教學。
Joe︰一次失敗 唔代表永遠失敗
已成為公司「揸fit人」的Joe，亦曾於公開試失手；他表示，「一次失敗，唔代表永遠失敗」，只要投放更多時間專研自己有興趣的領域，定會獲得成功，又勉勵面臨放榜的DSE考生，「永遠不要放棄」。而即將大學畢業的他，未來會一直專研太陽能轉換器，參加更多創新創業的比賽，期望將SOWER的理念發揚光大，能在國際舞台創出一片天。