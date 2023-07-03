IVE太陽能電動車SOPHIE 8今年10月出戰澳洲作賽

香港專業教育學院（IVE）工程學科自行研製的第八代太陽能電動車SOPHIE 8，將出戰10月於澳洲舉行的「世界太陽能車挑戰賽2023」。全新SOPHIE 8加入模組化設計，為未來太陽能車的應用帶來更大可能，車隊利用高增益太陽能轉換器研究已超過十年，有車隊成員受相關研究啓發，成立初創公司，將高增益太陽能轉換器應用於日常生活。

SOPHIE 車隊派出 35 成員到澳洲作賽

今年SOPHIE車隊將派出35名成員到澳洲參與比賽，包括IVE舊生李倬延(joe)。SOPHIE 8應用了一個主要技術︰高增益太陽能轉換器，加強大陽能板的電壓以推動太陽能車。車隊研究有關轉換器已逾十年，車隊成員Joe受相關研究啓發，自行研發高增益太陽能轉換器。Joe指，剛開始時僅在車隊內學習相關知識，過程中想到，「太陽能轉換器究竟有冇可能喺生活應用到呢」。其後留意到，現時香港公路面積比屋頂天棚面積多25%，若能充份利用定能更有效收集能源。但受車身面積所限，太陽能板未能在電動車普及應用，遂與同樣來自 SOPHIE車隊的同學構思方案，提升太陽能板輸出的電壓，並研發出「高增益太陽能轉換器」，將太陽能板的低電壓連合高電壓電池組，將電壓十倍放大，有效以太陽能板把電動車電池充電。