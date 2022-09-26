IVE生設計奪金獎 智能巴士站解決飛站 搭錯車

等巴士有否遇過眼白白看着巴士「飛站」或看錯號碼搭錯車？香港專業教育學院(IVE)有學生設計「智能巴士站」，冀解決飛站或候車乘客看錯巴士號碼問題，同時亦可加設各項空氣質素感應器，助巴士公司改善巴士站位置，改善區內空氣污染問題。作品獲「智SMART新生活」創意工程及建築設計比賽金獎及最佳創意設計獎。

在IVE(沙田)修讀社區服務策劃及領航高級文憑的甄慧榆、讀電腦及電子工程高級文憑的張子安及陳浩然合力設計智能巴士站，概念緣自深水埗等舊區違例泊車普遍，易遮擋司機視線而沒有察覺有候車乘客而「飛站」，候車乘客尤其長者或視障人士也或受路邊簷篷遮擋巴士編號而乘錯車。他們想到在巴士站嵌入電子系統，乘客可藉車站通知車長停車上客；車站則會顯示和報讀巴士編號提示乘客。車站亦可收集地區空氣數據，助巴士公司調整車站位置和流量，設低排放區，改善空氣污染問題。