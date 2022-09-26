IVE生設計奪金獎 智能巴士站解決飛站 搭錯車

等巴士有否遇過眼白白看着巴士「飛站」或看錯號碼搭錯車？香港專業教育學院(IVE)有學生設計「智能巴士站」，冀解決飛站或候車乘客看錯巴士號碼問題，同時亦可加設各項空氣質素感應器，助巴士公司改善巴士站位置，改善區內空氣污染問題。作品獲「智SMART新生活」創意工程及建築設計比賽金獎及最佳創意設計獎。
在IVE(沙田)修讀社區服務策劃及領航高級文憑的甄慧榆、讀電腦及電子工程高級文憑的張子安及陳浩然合力設計智能巴士站，概念緣自深水埗等舊區違例泊車普遍，易遮擋司機視線而沒有察覺有候車乘客而「飛站」，候車乘客尤其長者或視障人士也或受路邊簷篷遮擋巴士編號而乘錯車。他們想到在巴士站嵌入電子系統，乘客可藉車站通知車長停車上客；車站則會顯示和報讀巴士編號提示乘客。車站亦可收集地區空氣數據，助巴士公司調整車站位置和流量，設低排放區，改善空氣污染問題。
用LoRa通訊技術向行駛巴士發訊號
系統結合多種技術，包括利用通訊技術之一的LoRa(低功耗廣域網絡，相對5G有低耗電量優點)把巴士站發出訊號傳遞正行駛的巴士、雲端技術(收集空氣監測數據和作為乘客手機與車站的訊息中繼站)、衛星導航系統等。
他們的設計獲合辦比賽的市建局及IVE代表選出為金獎及最佳創意設計獎。甄慧榆表示，參加創科比賽獲不少經驗和意見，冀透過創新基金尋求更多資金，深化現有設計，包括改善防水功能，希望與交通工具營運商及相關政府部門探討合作並在舊區測試。市建局非執行董事陳家駒表示，各參賽作品具創意和深思決舊區市民日常生活問題，希望繼續見證學生發揮所長為港貢獻。
市建局連續五年夥拍職業訓練局(VTC)機構成員香港專業教育學院(IVE)及香港知專設計學院(HKDI)合辦創意工程及建築設計比賽，今屆以「智SMART新生活」為題，比賽今年3月展開，以深水埗舊區為本，要求參加學生設計可持續發展建築或智能裝置，改善居民生活質素。