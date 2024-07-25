IVE觀塘分校大樓底檢化學品防毒面罩軍刀電槍 警拘4名13至15歲青年 涉製造爆炸品無牌藏槍 追查有否政治動機或被操控

香港專業教育學院(IVE)觀塘分校大樓底部一個面積約5,000呎的斜坡空間，前日發現藏有大量可疑化學物品和武器，包括打火機液體、斧頭和電槍等，亦有多處燒焦痕跡和大量實驗室用具。警方調查後，拘捕4名介乎13至15歲的青年，涉嫌管有爆炸品、串謀製造爆炸品和無牌藏有槍械等，其中一人懷疑有三合會背景。警方指，有人承認曾到案發現場測試燃燒，亦在被捕人電話發現於案發現場測試爆炸品的影片，現正調查犯案動機，初步未見與之前的政治活動有關。

事發前日下午3時許，兩名工人在觀塘曉明街剪草期間，發現有兩人在場懷疑縱火，他們被撞破及遭喝止後，循鐵絲網的缺口逃離現場。警方接報到場後，多番出入IVE觀塘分校調查，爆炸品處理課人員和反恐特勤隊亦奉命到場協助，並在昨日凌晨成功拘捕4名涉案男子，年齡介乎13至15歲，涉嫌管有爆炸品、串謀製造爆炸品和無牌藏有槍械等，並起回一袋遭被捕人棄置到區內公共屋邨的懷疑爆炸品。消息指，4名被捕人均居於秀茂坪但來自不同學校。

案發現場為IVE觀塘分校大樓底部斜坡的一個空間，高兩米、面積約5,000平方呎。東九龍總區刑事部高級警司鍾麗詒指，警方在場發現90個分別以樽裝或袋裝儲存的化學物品，形態包括固體、液體和粉狀等，亦檢獲大量實體室器具、防毒面罩，以及兩把斧頭、一把軍刀、一支電槍等多種武器。她續稱，爆炸品處理課人員初步發現有小量懷疑爆炸品，部分化學物品亦可製作爆炸品和山埃。警方現已檢取和移離穩定性較低的化學品，實際成分有待政府化驗所化驗，初步從包裝辨識出包括亞硝酸鹽及山埃。

被捕青年相識最少7年

警方接手調查後，數小時內鎖定4名疑犯身份，並在昨日凌晨拘捕他們。鍾麗詒表示，4名本地男子年齡介乎13至15歲，報稱中一和中二學生，其中一人懷疑有三合會背景，現階段調查顯示他們相識最少7年、屬朋友關係。她指，其中一名被捕人前日把一袋物品帶離住所，交予另一被捕人棄置，警方及後於區內一個公共屋邨起回被棄置的袋，發現小量爆炸品、電子磅、護目鏡、多對膠手套等。警方又分別在兩名被捕人的電話內，找到製造爆炸品的化學程式相片、相關網站瀏覽紀錄，以及多段攝錄其他被捕人在案發現場燃燒物品的影片。

現場同時檢獲防毒面具和滅火筒等物品，鍾麗詒相信能保障他們做測試時不會出意外，亦顯示被捕疑犯知道測試具一定危險性，又指現場有多枝有燒過痕跡的粗樹枝，不排除檢獲的斧頭是用作分割樹枝燃燒。她表示，有被捕人承認曾到案發現場燃燒和測試，但次數和有否到其他地方測試、現場燒焦痕跡是新或舊均有待調查。另外，有被捕人承認案中化學物品是從網上購入，據了解警方將調查他們電話的購買紀錄。

被捕人現時正被警方扣查，鍾麗詒稱將循是否有政治動機、被人操控、有否在逃人士或同黨，甚至是否認識觀塘IVE學生等方向調查，而至今未見有被捕人或家人過往涉及政治活動。IVE所屬的職訓局回覆本報指，IVE觀塘分校較早前發現化學品，已通報警方跟進處理，院校會全面配合有關工作。