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2023-09-22 04:31:58
日報

JPEX案再有網紅被捕 電訊商按指示封鎖JPEX網站

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JPEX

警方暫接2,197人報案，涉款約13億7千萬元。(網上圖片)

JPEX案再有新進展，警方暫接獲2,197名受害人報案，當中涉及金額約13億7千萬元，香港律師會於社交平台發文，指鑑於最近有虛擬資產交易平台涉嫌詐騙，引起社會廣泛關注，律師會特別成立臨時專線小組，向市民就有關事件提供初步免費法律諮詢服務。另外，繼前晚再拘捕3人涉嫌串謀詐騙，曾協助JPEX拍攝代言廣告的藝人張智霖，昨早亦前往灣仔警察總部協助警方調查。有電訊商表示，因應執法部門對本地電訊商發出的指示，因此已迅速作出相應行動封鎖JPEX網站，JPEX發聲明指證監會對平台有偏見和不公平對待。

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警方昨日晚上就案件拘捕多3名男子，由25歲至32歲，3人仍被扣留調查；至今涉案被捕人數增至11人，其餘8人已獲准保釋。最新被捕的3人身份亦曝光，消息指其中一人為31歲YouTuber「朱公子」，其餘兩人分別為32歲姓黃及25歲姓莫的男子；其中莫男報稱任職司機，據悉與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關，而黃男則為藝人，有發展場外交易所(OTC)業務。警方不排除稍後有更多涉案人士被捕。商業罪案調查科人員積極跟進調查，並會繼續聯絡涉案人士以提供相關資料，協助警方調查。

張智霖 JPEX

張智霖曾為JPEX擔任香港區宣傳大使。(網上圖片)

張智霖前往警總助查

過往曾為JPEX擔任香港區宣傳大使的藝人張智霖，亦前往灣仔警察總部協助警方調查，並進行錄影會面。張智霖其後指，自己早兩日已跟警方聯繫，現已同律師團隊研究是否要發嚴正聲明，並指自己一切安好。其經理人早前回覆傳媒表示，張智霖並無參與任何投資及金錢損失；去年為JPEX拍完廣告後，已經書面通知JPEX，如果該公司未能取得執照，就不能使用其肖像宣傳，並會保留追究權利。

被封鎖網站 JPEX指不公平對待

據了解，警方與電訊商早前已建立既定的防騙機制，阻止本地用戶登入「詐騙網站」，部分電訊商已響應。電訊商HGC環電昨日表示，因應執法部門對本地電訊商發出的指示，因此已作出相應行動封鎖虛擬資產交易平台「綠石數字資產平台(JPEX)」。目前HGC環電的所有用戶將無法透過公司的電訊網絡登入JPEX的官方網站。有報道亦指，若果透過1010及CSL網絡，以手機登入官網，昨日晚上顯示無法連結平台網站。

對此，JPEX發聲明，回應指證監會一再否認平台曾嘗試與其進行溝通，現在更竟然要求電訊供應商封鎖平台網站，無疑充分暴露了他們對平台的偏見和不公平對待，並表示遇到有關情況的客戶，可用VPN應用程式登入網頁。

而有用戶稱難以提取資產，JPEX提出以資產兌換成持份者分紅，一定年期後再回購，投資者可投票決定是否執行；又指，平台下一步計劃邁向DAO轉型，並希望可以透過這次公投，令平台盡快擺脫困境，重申無論發生任何情況，JPEX仍堅定不移地繼續營運。

本報發現JPEX旗下公司7月要求撤註冊

此外，JPEX去年6月曾發公告，稱平台旗下公司「JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM UAB」，已取得立陶宛加密貨幣交易所與錢包營運者註冊許可。本報於立陶宛國家企業登記中心查詢，發現今年7月14日時已要求撤銷公司註冊。現時JPEX該份「取得立陶宛加密貨幣交易所與錢包營運者註冊許可」公告已在網站下架。

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