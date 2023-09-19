JPEX案引爆 逾千四人報案 涉款10億 KOL林作陳怡被捕

證監會點名虛擬資產交易平台JPEX事件發酵多日後有爆炸性發展，警方昨(18日)派員搜查全港各區多間虛擬貨幣兌換店；並以涉嫌串謀詐騙拘捕多人，其中，曾自稱是JPEX合夥人、後稱只是宣傳的KOL林作被警方帶走，並在他位於中環的辦公室搜證；另一被捕的KOL陳怡，警員傍晚到其在尖東開設的加密貨幣找換店搜查。警方昨拘4男2女涉串謀詐騙，截至下午2時共接獲1,408人報案，涉款約10億元。至於JPEX前晚公布，由昨凌晨零時起，下架理財頁面所有交易。有苦主透露損失金額以十萬計，望政府可協助解決事件。 攝：蘇文傑

證監會上周三(13日)發出警告聲明，指留意到JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照；又表示，網紅及場外找換店在社交媒體作出了虛假或具誤導性的陳述。JPEX翌日(14日)凌晨提升虛擬貨幣「提幣」(把虛擬貨幣從平台提到數字錢包)的手續費至999泰達幣(USDT)，和設提款上限為1,000USDT，變相禁止客戶提取。警方同日接獲證監會轉介，由商業罪案調查科跟進事件。 警方昨拘捕多人後，JPEX傍晚發表公告，指對證監會做法感到極度失望，提及平台一直著手於牌照制度寬限期結束前，為配合加密貨幣監管制度與香港證監會保持溝通；並曾於15日再次向證監會索取指引。JPEX表示，平台將繼續營運下去，緊急提幣申請的專責小組仍會繼續為用戶提供優先提幣的協助。

警方於林作辦公室檢獲多箱證物及現金 。

林作辦公室檢走多疊現金 警方至今拘捕4男2女，據了解，其中兩人為曾有份宣傳JPEX平台的KOL林作及陳怡。林作於上周五曾就事件到警署提供資料及釐清與JPEX關係，同時否認是合夥人，聲稱「想出嚟做到有效嘅一個幫人討回公道的角色。」他昨被警方商業罪案調查科拘捕後，被押至中環娛樂行其辦公室「林作炒幣」搜查，至中午再被帶至中區警署扣查。警方於其辦公室檢獲多箱證物及多疊現金。 除上述兩人，多位明星、名人或KOL被指曾為JPEX宣傳，包括JPEX香港代言人張智霖、JPEX台灣代言人陳零九、莊鍶敏，肥媽(Maria Cordero)、「幣少爺」黃鉦傑、陳定邦、蔡曉東及鍾培生等。另外，藝人森美曾任代言人的「Coingaroo賣幣袋鼠」，其位於屯門市廣場和銅鑼灣駱克道的店舖亦有警員到場搜證；而由90後女投資者Priscilla Ng於2020年前創辦的虛擬貨幣場外交易平台Coiner，亦被指與JPEX有聯繫，位於灣仔皇后大道東的分店也被警方搜查。

苦主：投資8位至10位數字金額 據了解，警方至今暫接獲1,408人宗涉及JPEX的報案。有JPEX苦主昨早在立法會議員吳傑莊陪伴下舉行記者會，兩位苦主透露損失6位數字金額。苦主阿Lo(化名)表示，「自己因廣告宣傳，同好多人一樣投資8位、10位數字金額」。他憶述，平台一直「出金」順暢，即使是過萬元仍能於幾分鐘至8小時內成功出金，且手續費只需約3USDT；惟自證監會發出聲明後，一直「出金」失敗。他指事件好大影響，希望政府及社會各界給予幫助，協助他們了解及解決事件。 另一苦主Jenny(化名)今年3月起，經一間提供場外交易服務(OTC)的公司介紹後開始使用JPEX平台，期間被遊說購買不同產品，她一直沒「出金」，又指該OTC公司氣氛像一個大家庭，並向投資者提供教育服務；直至證監會警告後，她才驚覺JPEX在香港並無申領牌照，並且出現「出金」困難，導致她有涉及6個數位的損失，而她的身邊不少同學、朋友都盼投資帶來好收成、「瞓身」投資。她又指，「出金」手續費由以往每1,000美金兌3美金，上調至每1,000美金兌999美金，近日回落至960多美金，她批評如同「施捨」。 吳傑莊表示，接獲至少30宗與JPEX平台相關的求助，涉及本金逾億港元。他指出，虛擬貨幣屬較新的資產類別，小投資者未必太認識，認為政府可公布申請中的交易所列表及進行公眾教育，讓公眾更了解相關投資產品、風險、購買渠道等。 對於JPEX自去年7月起，已被列入證監會的無牌公司及可疑網站名單；吳認為，小投資者不會知道平台是否有牌，並促加強宣傳可疑機構名單。吳傑莊相信，目前的求助人數及金額只屬少數，籲苦主主動報案。