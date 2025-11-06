JPEX案警方起訴林作等16人 國際刑警通緝3主腦骨幹

虛擬資產交易平台JPEX案，警方至今拘捕80人，案件昨有最新進展。警方落案起訴16人，包括JPEX犯罪團夥的核心成員及相關人士，分別被控「串謀詐騙」和「洗黑錢」等罪；消息指當中包括林作等多名KOL。另外，警方亦透過國際刑警，向3名在逃人士發出紅色通緝令。

警方公布檢控12男4女，當中6名屬於JPEX犯罪團夥的核心成員；7名屬於加密貨幣場外交易所相關人士；3名為傀儡戶口持有人。他們分別被控串謀詐騙、詐騙、洗黑錢及欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產等罪名，案件今日東區裁判法院提堂。消息指，除林作外，被捕人士包括姓梁女網紅「湘湘」、曾參加全民造星的趙敬賢、場外交易所「Coingaroo」營運總監區焯基、陳怡，以及YouTuber「朱公子」。