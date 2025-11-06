JPEX案｜林作陳怡准30萬保釋12.15再訊 前藝員鄭雋熹還柙 (更新)

警方昨日（5日）落案起訴涉及JPEX虛擬資產交易平台案16名男女，包括6名集團核心成員、7名加密貨幣場外交易所負責人、協助宣傳的網紅及3名傀儡戶口持有人。其中一名被捕人林作今日（6日）早上8時許由警員押解，乘警車離開北角警署往東區法院應訊。現場可見林作戴上口罩，坐在警車後座，身旁有兩名警員看守，大批記者上前拍攝。林作女友裕美早上現身東區法院。林作由庭警押到犯人欄內，不時望向旁庭席的女友裕美，期間回應表示明白控罪，林作聘請資深大律師清洪作為辯護律師。 首案涉及林作、前藝員鄭雋熹及協助宣傳的網紅「陳怡」陳穎怡等共8名被告涉共33項罪名，林作涉各一項欺詐及欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產罪。控方指案件將交付至高等法院審理，裁判官應控方申請，押後案件至12月15日以進行提訊。除鄭雋熹須還押，其餘7人皆獲准以5萬至30萬元不等保釋，其間不得離港、須定時往警署報到及不得接觸控方證人。其中林作及陳穎怡以30萬保釋。

分8案處理 15人於東區裁判法院提堂，分別被控串謀欺詐、洗黑錢、妨礙司法公正及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」等共50項控罪，分8案處理。8案共15名被告包括31歲的鄭雋熹、28歲的蕭穎謙、35歲的林作、38歲的陳穎怡、31歲的店務助理區焯基、25歲的健身教練趙敬賢、31歲的梁綺湘、28歲的何紀雯、34歲報稱無業的朱家輝、31歲報稱無業的鄭智超、27歲學生余孟霖、30歲的黃梓健、30歲技術員鄧志沖、54歲看守員鍾彩雲、30歲的劉玉恒。 法庭文件顯示，林作被控一項欺詐罪，涉嫌於2023年7月至9月期間，藉欺騙及作出虛假陳述，誘使其他人在JPEX上投資或交易，令他們失去金錢或財產 ，從而獲取利益。林作同時被控一項「欺詐地誘使他人投資虛擬資產」，是警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》檢控。控罪指，他宣稱JPEX已在多個司法管轄區取得牌照，並掌握一般人無法獲得的JPEX相關資訊 ，宣稱透過JPEX投資指明的虛擬資產，可賺取指明百分率的回報，誘使受害人在JPEX上投資及交易資產。 鄭雋熹被控兩項串謀欺詐罪、蕭穎謙被控一項欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產罪及5項洗黑錢罪、陳穎怡被控兩項欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產罪、區焯基被控4項欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產罪及5項洗黑錢罪、趙敬賢被控7項洗黑錢罪、梁綺湘被控一項欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產罪，何紀雯被控4項洗黑錢罪。 押後至12月15日作交付程序 鄭雋熹、蕭穎謙、林作、陳穎怡、區焯基、趙敬賢、梁綺湘及何紀雯均為首案被告。控方申請8人的案件暫毋須答辯，擬將案件轉介高等法院原訴庭審理，申請押後本案至12月15日再訊；除鄭雋熹以外，控方不反對其他被告保釋。裁判官高偉雄押後首案至12月15日作交付程序，並拒絕鄭的保釋申請，但批准其餘7名被告保釋候訊，他們獲准分別以5萬至30萬元擔保外出，期間不准離港及須交出旅遊證件，居於報稱住址及每周到警署報到，另不得接觸控方證人，其中林作及陳穎怡以30萬保釋。 案件編號：ESCC2864-2871/2025