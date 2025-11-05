JPEX案｜警檢控16人消息指包括林作　另發紅色通緝令追緝3主腦及骨幹成員

虛擬資產交易平台JPEX案，警方至今共接獲超過2,700人報案，報稱損失金額超過16億元。警方於今日及較早時落案向16名人士作出檢控，當中6名屬於JPEX犯罪團夥的核心成員；7名屬於加密貨幣場外交易所相關人士；3名為傀儡戶口持有人。他們分別被控「串謀詐騙」、「詐騙」、「洗黑錢」及「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」，將於明早(6日)到東區裁判法院提堂。消息指包括林作，被控串謀詐騙、洗黑錢。《am730》向林作查詢事件，其電話關機未能聯絡。

由於部份涉案人士在拘捕行動前已潛逃海外，警方亦透過國際刑警組織發出紅色通緝令，追捕莫浚廷、郭浩麟及張駿晴，其中兩人為集團主腦，一名為骨幹成員。警方亦會繼續與國際刑警及海外執法機構緊密合作，全力緝捕在逃人士。警方自2023年9月展開調查至今共拘捕80人，當中14人為JPEX犯罪團夥核心成員，16人為加密貨幣場外交易所(OTC)的負責人及協助宣傳JPEX平台的網紅KOL，其餘人為幫助清洗黑錢的傀儡戶口持有人。

找出涉案人角色及追截贓款 調查發現，JPEX將客戶的資產轉走並透過大量的加密貨幣錢包進行清洗，而部份被捕人士的銀行戶口亦出現大量不明來歷的收入。警方調查主要分為兩方面，其一是找出案件幕後主腦及各涉案人角色，其二是追截贓款。JPEX案件受害人眾多，涉案的金額亦相當龐大，牽涉大量的銀行戶口及加密貨幣帳戶，警方因此需要花費大量時間去進行分析。由案發至今，從來無公司或個人承認為JPEX的真正營運者，所以警方需要作出大量調查去釐清JPEX的幕後主腦、核心成員或者共犯。