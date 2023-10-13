JPEX案｜逾2500人報案涉15.7億 不敢向家人傾吐公園流連哭泣 苦主再喊冤：俾錢讀完課程投資後中伏

虛擬資產交易平台(JPEX)涉串謀詐騙案發生近一個月，警方截至昨日下午5時，共接獲2,569名受害人報案，當中涉及金額約15億7千萬元，並就事件拘捕28人。5名JPEX苦主在立法會議員吳傑莊陪同下見記者，希望警方盡快把涉案人士繩之於法，將搜獲的資產凍結，讓苦主們可以透過民事訴訟追回資產。有苦主質疑有加密貨幣找換店(OTC)以一條龍方式運作，令投資者跌入圈套；更有入金數十萬元的投資者哭訴，事發後不敢跟家人傾訴，經常獨自在公園流連哭泣。
苦主A憶述，「起初因想提升本身對加密貨幣認識，加上經朋友介紹，於是支付一萬多元在一OTC舉辦的講座、課程並認識到JPEX。」她又稱，導師在堂上推介不同投資產品和推介JPEX，「3至8月推介了4至5個產品」，在取得學員信任後便遊說入金購買。A稱交了1.2萬元學費上堂，並在指導下向JPEX入金，最終損失數十萬元。
苦主A又指，OTC事件中使用一條龍方式運作，通過「教育」方式，令以學習及增值為目標的人參加工作坊及課程，並進行宣傳推廣。當學員購買產品或入金後，又會被遊說進行質押並購買另一樣新產品，加上學員間互相打氣、名人推薦產品的氛圍下，令遊說更易成功。
另一位苦主B亦表示，因十分相信網紅林作而入金，「林作係前大律師，之前喺保險界都有啲成績，唔會有錯」，惟B最終損失過百萬元，直言「每晚都瞓唔著，不停諗起佢哋點sell我」。她又稱，「林作有遊說提取銀行儲蓄，向JPEX入金；更發文聲稱『使用邏輯和證據分析』JPEX平台十分穩陣、擺錢入去好過銀行定期」；又「被他們(推銷員)WhatsApp疲勞轟炸，每隔一段時間會私人傳送訊息，亦會在群組傳送訊息叫大家購買。」
苦主C則指，因深信網紅陳怡，作為其忠實粉絲而向JPEX入金，直言是人生做過最錯的事；又指事發後不敢跟家人傾訴，經常獨自流連公園哭泣。她哭訴，為何做錯事的人可以逍遙快活。
吳傑莊指，過去幾周正聯同其他律師，為約100名JPEX苦主，提供義務法律服務及商討申訴方式。他續指，部分人正研究透過民事訴訟，惟香港沒有集體訴訟，而訴訟對象亦因苦主個人情況而不同，且單一民事訴訟律師費高昂，考慮到法律成本和勝算，仍在斟酌如何進行民事訴訟；並指目前仍索取法律意見，未有最終決定。
加密豹創辦人：會繼續提供課程
另外，JPEX案被捕人之一的加密豹創辦人陳小龍，昨日亦在加密豹辦公室召開記者會，表示本月6日被捕後離開警署，至今未被檢控；並透露，公司因事件而損失8位數字，生意亦下跌了九成。陳小龍又指，公司會繼續提供加密貨幣及區塊鏈課程，以及加密貨幣場外兌換，並且不會再為未領取本地牌照的加密貨幣交易所展開宣傳。他拒絕回應過往推廣JPEX的原因，更聲稱，課程的設立可以配合到港府推廣「Web 3.0」的方向。