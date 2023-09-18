JPEX涉詐騙｜警拘捕林作涉宣傳JPEX　消息指網紅陳怡亦被捕　2人涉串謀詐騙 (更新)

【15:16更新】消息指警方亦拘捕另一名網紅陳怡，涉及虛擬資產平台JPEX案件，並且搜查她永安廣場的辦公室。網上圖片可見，陳怡的永安廣場辦公室被團封，有商場職員在外把守。警方指，他們二人涉及宣傳JPEX平台，涉嫌串謀詐騙。

與林作一樣開設「找換店」的陳怡日前她拍片未有正面回應JPEX風波，只是一味歸咎連登網民及證監會老屈。不過，今日林作被捕之後，有苦主表示「陳怡谷admin唔見晒」，其後消息傳出，陳怡在於下午被警方拘捕。

【10:31更新】JPEX交易所遭證監會點名事件繼續發酵，不少城中名人、KOL網紅，甚至藝人捲入風波。JPEX昨日宣布由今日(18日)凌晨0時起，下架理財頁面的所有交易，用戶將無法進行任何新的理財訂單，而舊有進行中的理財訂單，會維持至產品結束的日期，以領取收益，事件再受社會關注。同時有消息指，警方商業罪案調查科今日(18日)早上拘捕林作，涉嫌與JPEX案件有關，並搜查其位於中環娛樂行的辦公室「林作炒幣」，檢走多箱證物，包括一批現金。