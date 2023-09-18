JPEX涉詐騙｜警拘捕林作涉宣傳JPEX　消息指網紅陳怡亦被捕　2人涉串謀詐騙 (更新)

【15:16更新】消息指警方亦拘捕另一名網紅陳怡，涉及虛擬資產平台JPEX案件，並且搜查她永安廣場的辦公室。網上圖片可見，陳怡的永安廣場辦公室被團封，有商場職員在外把守。警方指，他們二人涉及宣傳JPEX平台，涉嫌串謀詐騙。
與林作一樣開設「找換店」的陳怡日前她拍片未有正面回應JPEX風波，只是一味歸咎連登網民及證監會老屈。不過，今日林作被捕之後，有苦主表示「陳怡谷admin唔見晒」，其後消息傳出，陳怡在於下午被警方拘捕。
【10:31更新】JPEX交易所遭證監會點名事件繼續發酵，不少城中名人、KOL網紅，甚至藝人捲入風波。JPEX昨日宣布由今日(18日)凌晨0時起，下架理財頁面的所有交易，用戶將無法進行任何新的理財訂單，而舊有進行中的理財訂單，會維持至產品結束的日期，以領取收益，事件再受社會關注。同時有消息指，警方商業罪案調查科今日(18日)早上拘捕林作，涉嫌與JPEX案件有關，並搜查其位於中環娛樂行的辦公室「林作炒幣」，檢走多箱證物，包括一批現金。
上月中環娛樂行開設「林作炒幣」
翻查資料，林作在上月底租用中環娛樂行開設「林作炒幣」，並曾經在社交平台宣傳JPEX，但事隔不足一個月，證監會上周三(13日)發出聲明，指虛擬資產交易平台JPEX，旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在港經營虛擬資產平台的牌照。證監會又指出，觀察到JPEX及那些向香港公眾積極推廣JPEX人士及找換店使用的手法存可疑之處。
林作先後發文「割席」，並於上周五(15日)在律師陪同下到灣仔警署，主動就JPEX事件向警方提供資料。警務處處長蕭澤頤上周六(16日)表示，警方接獲證監會轉介，指JPEX懷疑涉及詐騙，共接獲至少83人報案，涉款約3,400萬元，案件由商業罪案調查科跟進。