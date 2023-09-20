JPEX｜孫東：有必要加強法律規管　留待其他政府部門詳細回覆

本港接連發生JPEX案及數碼港遭黑客入侵事件，引起社會對網絡安全的關注，創新科技及工業局局長孫東指，這兩件事顯示隨着科技進步，犯罪分子的手法愈來愈高明，而以往的傳統做法，現在可能受到一些挑戰，所以有必要在各方面加強法律規管。他指對於JPEX事件，交由其他政府主管部門適時作出更明確回覆。

另一方面，孫東指數碼港被黑客入侵的事件，為社會敲響警鐘，他指早前要求數碼港做好三個重點工作，包括迅速提升防範黑客的能力、聯繫所有受影響人士並提供適當資源、全力配合警方及獨立保安專家調查，他認為數碼港做好了當務之急的3件事。至於問責問題，相信數碼港董事會會仔細考慮社會呼聲，評估需否調整及加強管理層力量，特別是加強網絡資訊保安的力量，而特區政府會尊重數碼港意見。