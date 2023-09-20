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2023-09-20 12:47:36

JPEX｜孫東：有必要加強法律規管　留待其他政府部門詳細回覆

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JPEX｜孫東：有必要加強法律規管　留待其他政府部門詳細回覆

JPEX｜孫東：有必要加強法律規管　留待其他政府部門詳細回覆

本港接連發生JPEX案及數碼港遭黑客入侵事件，引起社會對網絡安全的關注，創新科技及工業局局長孫東指，這兩件事顯示隨着科技進步，犯罪分子的手法愈來愈高明，而以往的傳統做法，現在可能受到一些挑戰，所以有必要在各方面加強法律規管。他指對於JPEX事件，交由其他政府主管部門適時作出更明確回覆。

另一方面，孫東指數碼港被黑客入侵的事件，為社會敲響警鐘，他指早前要求數碼港做好三個重點工作，包括迅速提升防範黑客的能力、聯繫所有受影響人士並提供適當資源、全力配合警方及獨立保安專家調查，他認為數碼港做好了當務之急的3件事。至於問責問題，相信數碼港董事會會仔細考慮社會呼聲，評估需否調整及加強管理層力量，特別是加強網絡資訊保安的力量，而特區政府會尊重數碼港意見。

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孫東認為數碼港董事會會評估問責問題。 孫東認為數碼港董事會會評估問責問題。 孫東認為數碼港董事會會評估問責問題。 孫東認為數碼港董事會會評估問責問題。

孫東：不會為國際科技中心地位帶來太大影響

孫東認為事件不會對香港作為國際科技中心的地位帶來太大影響，因為數碼港在發現問題後，已及時採取措施。孫東續指無論在國內或海外，有很多大公司，包括科技巨頭亦是類似事件的受害者，大眾應關注網絡安全已成為全世界共同面對的問題，黑客攻擊行為是全體的敵人，希望全社會團結，提高防範意識，使香港避免再受到同類損失。至於定立網絡安全法，保安局、政制及內地事務局和創新科技及工業局會進行相關研究。他又提及黑客可能在境外，香港會加強與海內外聯繫，共同制止網絡犯罪行為。

國家去年首次在香港選拔載荷專家，孫東指香港取得不錯的成績，由一開始逾100人報名，到最後選拔了80多人推薦給國家，過程中有初選、複選及定選3個階段，孫東表示香港有不止一人進入定選階段，當中有男有女。而下月國家會派人到香港，進一步了解候選人情況，孫東表示期待今年內會有好消息公布。

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