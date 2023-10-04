JPEX｜ 據悉警再拘2人包括TVB藝員鄭雋熹　無綫：正了解事件不代表本台立場 (持續更新)

【13:36更新】新增TVB無綫回應藝員鄭雋熹有指被捕 虛擬資產交易平台JPEX涉詐騙案持續發酵。今日(4日)有消息指，警方早上在屯門滿名山再拘捕一名28歲姓劉的人士，涉嫌為詐騙犯罪集團成員，並將其所擁有的一部保時捷汽車從滿名山拖走。隨後再有消息指，警方在大埔拘捕多一名29歲姓鄭男子，同樣涉嫌犯罪集團的成員，令JPEX案至今累計20人被捕。據了解，在大埔被警方拘捕的29歲男子，正是TVB無綫電視藝員鄭雋熹。 就有消息指藝人鄭雋熹被捕，TVB回覆傳媒查詢時表示，正了解事件，強調事件屬個人行為，並不代表本台立場。

JPEX｜鄭曾以「阿熹百科」分析幣圈新聞 翻查資料，鄭雋熹在2017年參加第29期無綫電視藝員訓練班後入行，2018年3月正式出道，現為TVB合約藝員，曾參演無綫劇集《是咁的，法官閣下》及《十八年後的終極告白》，亦曾在J2住宅資訊節目《安樂蝸》中擔任主持。在鄭雋熹開設個人YouTube頻道，顯示他曾以「阿熹百科」分析幣圈新聞，內容全部關於幣圈大事、投資加密貨幣及NFT等。 JPEX｜被補人數累計增至20人 不乏KOL林作陳怡湘湘等 就JPEX案件，警方至今累計拘捕20人，當中不乏網紅KOL，包括林作、陳怡、朱公子及湘湘等，而部分人士已潛逃海外。截至周一(2日)下午5時，警方就案件接獲2,467名受害人報案，涉款金額約15.22億元。 至於早前在澳門落網的2名男子，在上周六被澳門當局遞解出境，及後本港警方於港澳碼頭將他們拘捕。警方指他們2人涉嫌在今年9月多次進出澳門賭場，將JPEX案中詐騙所得透過澳門博彩帳戶進行轉移、隱藏及清洗。