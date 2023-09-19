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2023-09-19 10:27:00

JPEX｜李家超：關注虛擬資產平台事件　證監及警方下午交代 (更新)

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世紀暴雨｜李家超：政府仍積極進行善後工作　政府會巡查高風險地區(持續更新)

李家超指非常關注JPEX案件，已要求證監會及警方下午向公眾交代。(資料圖片)

【10:27更新】虛擬資產交易平台JPEX遭證監會點名事件發酵，警方昨日拘捕4男2女涉嫌串謀詐騙，包括曾自稱是JPEX合夥人、後稱只是宣傳的KOL林作以及另一名KOL陳怡，並到他們的辦公室搜查。行政長官李家超今(19日)在行會前主動談到JPEX事件，他說非常關注虛擬資產平台JPEX案件，並形容案件涉及欺詐成份，已要求證監會及警方，在下午會見傳媒講解事件。

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林作 JPEX 林作 JPEX 陳怡 JPEX 林作於上月以每月26萬元租用中環娛樂行一個逾2,900方呎辦公室，早前更舉行開張儀式，其外婆、母親王莉妮及女友裕美亦有到場。(資料圖片)

JPEX｜強調須投資在受監管有牌平台

李家超指，政府就虛擬資產發展有3方面政策，包括需有效監管制度保障投資者、相關資訊發放要公開透明，以及重視和推行投資者教育，確保公眾充分掌握資產風險及運作情況他續指，事件反映監管的重要性、必須投資於受監管有牌平台的重要性，以及個人對虛擬資產認識的重要性，他強調政府的發牌制度正是要做到這點，並會大力推動投資者教育，尤其是須投資於有牌平台。

周五出席杭州亞運開幕禮　康樂場地及商場設直播區響應「夜繽紛」

在杭州亞運方面，李家超指將會周五前往杭州，出席亞運開幕禮，並會前往選手村和賽事現場，為香港選手打氣，下周一回港。他說今次港隊派出680名運動員出賽，而整個代表團人數約960人，是歷屆亞運會最多，相信港隊在杭州亞運必定會全力以赴，發揮實力，為香港爭光。

他表示，康文署將由周六起，在全港18區36個康樂場地設立「亞運直播區」，讓市民為港隊和國家隊打氣，部分商場亦會直播杭州亞運會賽事，亦會播放晚間的賽事，響應「香港夜繽紛」，相應延長營業時間，讓市民支持運動員的同時，亦可以出外消費和娛樂。

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