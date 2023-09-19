JPEX｜李家超：關注虛擬資產平台事件　證監及警方下午交代 (更新)

【10:27更新】 虛擬資產交易平台JPEX遭證監會點名事件發酵，警方昨日拘捕4男2女涉嫌串謀詐騙，包括曾自稱是JPEX合夥人、後稱只是宣傳的KOL林作以及另一名KOL陳怡，並到他們的辦公室搜查。行政長官李家超今(19日)在行會前主動談到JPEX事件，他說非常關注虛擬資產平台JPEX案件，並形容案件涉及欺詐成份，已要求證監會及警方，在下午會見傳媒講解事件。

李家超指，政府就虛擬資產發展有3方面政策，包括需有效監管制度保障投資者、相關資訊發放要公開透明，以及重視和推行投資者教育，確保公眾充分掌握資產風險及運作情況。他續指，事件反映監管的重要性、必須投資於受監管有牌平台的重要性，以及個人對虛擬資產認識的重要性，他強調政府的發牌制度正是要做到這點，並會大力推動投資者教育，尤其是須投資於有牌平台。

周五出席杭州亞運開幕禮 康樂場地及商場設直播區響應「夜繽紛」

在杭州亞運方面，李家超指將會周五前往杭州，出席亞運開幕禮，並會前往選手村和賽事現場，為香港選手打氣，下周一回港。他說今次港隊派出680名運動員出賽，而整個代表團人數約960人，是歷屆亞運會最多，相信港隊在杭州亞運必定會全力以赴，發揮實力，為香港爭光。

他表示，康文署將由周六起，在全港18區36個康樂場地設立「亞運直播區」，讓市民為港隊和國家隊打氣，部分商場亦會直播杭州亞運會賽事，亦會播放晚間的賽事，響應「香港夜繽紛」，相應延長營業時間，讓市民支持運動員的同時，亦可以出外消費和娛樂。