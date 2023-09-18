JPEX｜消息：林作陳怡先後被捕　警暫拘4男2女涉串謀詐騙　接1408人報案涉款約10億 (更新)

【19:00更新】警方拘捕4男2女涉串謀詐騙，截至下午2時共接獲1,408人報案，涉款約10億元。

JPEX交易所遭證監會點名事件繼續發酵，不少城中名人、KOL網紅，甚至藝人捲入風波。JPEX昨日宣布由今日(18日)凌晨0時起，下架理財頁面的所有交易，用戶將無法進行任何新的理財訂單，而舊有進行中的理財訂單，會維持至產品結束的日期，以領取收益，事件再受社會關注。

消息指，警方商業罪案調查科今日(18日)早上拘捕林作，涉嫌與JPEX案件有關，並搜查其位於中環娛樂行的辦公室「林作炒幣」，檢走多箱證物，包括一批現金。其後，警方據悉亦拘捕另一名網紅陳怡，同樣涉及虛擬資產平台JPEX案件，並且搜查她永安廣場的辦公室。網上圖片可見，陳怡的永安廣場辦公室被團封，有商場職員在外把守。警方指，他們二人涉及宣傳JPEX平台，涉嫌串謀詐騙。據悉，目前有過千人報案。