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2023-09-18 19:00:00

JPEX｜消息：林作陳怡先後被捕　警暫拘4男2女涉串謀詐騙　接1408人報案涉款約10億 (更新)

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JPEX疑涉詐騙｜消息指警方拘捕林作　涉與JPEX案件有關

JPEX疑涉詐騙｜消息指警方拘捕林作　涉與JPEX案件有關 (蘇文傑攝)

【19:00更新】警方拘捕4男2女涉串謀詐騙，截至下午2時共接獲1,408人報案，涉款約10億元。

JPEX交易所遭證監會點名事件繼續發酵，不少城中名人、KOL網紅，甚至藝人捲入風波。JPEX昨日宣布由今日(18日)凌晨0時起，下架理財頁面的所有交易，用戶將無法進行任何新的理財訂單，而舊有進行中的理財訂單，會維持至產品結束的日期，以領取收益，事件再受社會關注。

消息指，警方商業罪案調查科今日(18日)早上拘捕林作，涉嫌與JPEX案件有關，並搜查其位於中環娛樂行的辦公室「林作炒幣」，檢走多箱證物，包括一批現金。其後，警方據悉亦拘捕另一名網紅陳怡，同樣涉及虛擬資產平台JPEX案件，並且搜查她永安廣場的辦公室。網上圖片可見，陳怡的永安廣場辦公室被團封，有商場職員在外把守。警方指，他們二人涉及宣傳JPEX平台，涉嫌串謀詐騙。據悉，目前有過千人報案。

網紅陳怡被警方帶走調查。(蘇文傑攝) 網紅陳怡被警方帶走調查。(蘇文傑攝) 消息指，網怡陳怡亦涉JEPX案被捕，警方搜查她在永安廣場的辦公室。(網上圖片) JPEX疑涉詐騙｜消息指警方拘捕林作　涉與JPEX案件有關 JPEX疑涉詐騙｜消息指警方拘捕林作　涉與JPEX案件有關

上月中環娛樂行開設「林作炒幣」

翻查資料，林作在上月底租用中環娛樂行開設「林作炒幣」，並曾經在社交平台宣傳JPEX，但事隔不足一個月，證監會上周三(13日)發出聲明，指虛擬資產交易平台JPEX，旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在港經營虛擬資產平台的牌照。證監會又指出，觀察到JPEX及那些向香港公眾積極推廣JPEX人士及找換店使用的手法存可疑之處。林作先後發文「割席」，並於上周五(15日)在律師陪同下到灣仔警署，主動就JPEX事件向警方提供資料。

與林作一樣開設「找換店」的陳怡，日前她拍片時未有正面回應JPEX風波，只是一味歸咎連登網民及證監會「老屈」。今日傳出林作被捕的消息後，有苦主表示「陳怡谷admin唔見晒」，陳怡據悉在下午亦被警方拘捕。警務處處長蕭澤頤上周六(16日)表示，警方接獲證監會轉介，指JPEX懷疑涉及詐騙，共接獲至少83人報案，涉款約3,400萬元，案件由商業罪案調查科跟進。

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林作開設的辦公室。（蘇文傑攝）

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