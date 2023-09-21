JPEX｜消息：警方要求電訊商封鎖JPEX網站　昨晚被捕3人身份曝光包括「朱公子」 (更新)

JPEX昨日(20日)晚上發聲明，回應指平台一切運作正常，並指遇到有關情況的客戶可用其他方式登入網頁。對於有用戶稱難以提取資產，JPEX提出以資產兌換成持份者分紅，一定年期後再回購，投資者可在今日投票決定是否執行。有報道指，若果透過1010及CSL網絡，例如以手機登入官網，昨日晚上顯示無法連結。

最新HGC環電表示，因應執法部門對本地電訊商發出的指示，因此已迅速作出相應行動封鎖虛擬資產交易平台「綠石數字資產平台（JPEX）」。目前HGC環電的所有用戶將無法透過本公司的電訊網絡登入JPEX的官方網站。

虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案，消息指，警方近日要求電訊商封鎖JPEX網站。據了解，警方與電訊商早前已建立既定的防騙機制，阻止本地用戶登入「詐騙網站」，部分電訊商已作出響應。

增至 11 人被捕 逾 2000 人報案

警方昨日晚上就案件拘捕多3名男子，由25歲至32歲，涉嫌串謀詐騙，3人仍被扣留調查，至今涉案被捕人數增至11人，其餘8人已獲准保釋。警方又指，截至昨日下午5時，共接獲2,086名受害人報案，涉款約13億元。警方指調查仍在進行，不排除有更多人被捕。

至於最新被捕的3人身份亦曝光，消息指其中一人為31歲姓朱的YouTuber，其餘兩人則分別為32歲姓黃以及25歲姓莫的男子，其中莫男報稱任職司機，據悉與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關，而黃男則為藝人，有發展場外交易所(OTC)業務。警方又不排除稍後有更多涉案人士被捕。

JPEX發公告提及DAO轉型

JPEX於周四（21日）下午再發公告，表示公司架構為向全球推廣加密貨幣，亦不能被地域界限所約束﹐故此團隊一直並無一個固定的工作地點，團隊成員亦身處世界各地不名地區，又提及亦曾於2023年6月發出過擴展團隊的招聘公告。

JPEX又指，平台下一步計劃邁向DAO轉型，並希望可以透過這次的公投，令平台可以儘快擺脫困境並回復正軌，重申無論發生任何情況，JPEX仍堅定不移地繼續營運。

