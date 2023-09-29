JPEX｜港澳兩地共拘4人有涉案人潛逃　凍結逾2400萬資產 (更新)

JPEX涉嫌詐騙案再有新發展。消息指，港澳兩地警方聯手展開拘捕行動，並拘捕多名人士，部份人在澳門被捕。本港警方今日(29日)表示，今次聯同澳門司警行動，澳門和香港共拘4人，凍結2,400萬資產，涉及於JPEX案中為場外交易所（OTC）的負責人，以及在澳門進行洗黑錢活動。
警方凍結逾2,400萬資產
現時警方接報2,417名人士報案，當中拘捕香港14名人士、澳門2名人士，全部均為香港居民，當中大多為場外交易所（OTC）的負責人，涉款逾15億元，凍結逾2,400萬資產，當中不乏KOL，包括林作、陳怡、朱公子、湘湘等；而凍結的加密資產貨幣約500萬。
警方目前已鎖定JPEX網絡較為核心人物，並已與澳門司警於本周二至四，共同採取聯合行動，在姓盧的男子身上檢獲賭場籌碼及何姓男性的50萬元賭場籌碼，並凍結其賭場戶口。警方已在本港一個目標單位拘捕姓鄧男子，檢獲228萬元及名貴手錶。警方又指已動用刑事科全部人員，並利用超級電腦處理。
警稱調查已去到集團「較為核心」
調查已去到集團較為核心，但調查仍處初步階段，現時已拘捕人士，想通輯或已通輯人士，已在網絡上扮演一個頗為重要的角色，部分涉案人士不在家，會透過國際警務協作機制，務求令有關人士繩之以法。
現時警方已掌握在逃人士的位置，正與多個海外交易平台接洽。
警方指，JPEX涉嫌作出多項虛假陳述，並利用加密貨幣找換店，及網紅在市場上炒熱氣氛，以吸引投資者，而JPEX發行的加密貨幣流通性極低，再加上其操控客戶資產，現部分資產已轉移至海外，目前正追蹤受害人使用的電子錢包，希望能追蹤到資金流向，以及攔截欠款。
警方表示，JPEX受害人被誘騙至不同加密貨幣交易平台，以現金購入虛擬資產，或將其他加密貨幣平台的虛擬資產，轉移至JPEX平台。
警前日再拘3人 據悉包括「幣界女神」湘湘
近日JPEX風波持續發酵，警方前日再拘捕3人，據悉包括一名29歲姓梁被網民稱為「幣界女神」的網紅「湘湘」，截至前日下午5時，警方共接獲2,407名受害人報案，涉及金額約15億元，至今共有15人被捕，包括網紅KOL和Youtuber林作和陳怡等。