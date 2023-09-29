JPEX｜港澳兩地共拘4人有涉案人潛逃　凍結逾2400萬資產 (更新)

JPEX涉嫌詐騙案再有新發展。消息指，港澳兩地警方聯手展開拘捕行動，並拘捕多名人士，部份人在澳門被捕。本港警方今日(29日)表示，今次聯同澳門司警行動，澳門和香港共拘4人，凍結2,400萬資產，涉及於JPEX案中為場外交易所（OTC）的負責人，以及在澳門進行洗黑錢活動。

警方凍結逾2,400萬資產

現時警方接報2,417名人士報案，當中拘捕香港14名人士、澳門2名人士，全部均為香港居民，當中大多為場外交易所（OTC）的負責人，涉款逾15億元，凍結逾2,400萬資產，當中不乏KOL，包括林作、陳怡、朱公子、湘湘等；而凍結的加密資產貨幣約500萬。

警方目前已鎖定JPEX網絡較為核心人物，並已與澳門司警於本周二至四，共同採取聯合行動，在姓盧的男子身上檢獲賭場籌碼及何姓男性的50萬元賭場籌碼，並凍結其賭場戶口。警方已在本港一個目標單位拘捕姓鄧男子，檢獲228萬元及名貴手錶。警方又指已動用刑事科全部人員，並利用超級電腦處理。