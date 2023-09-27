JPEX｜累計12人被捕　鄧炳強：涉款近15億元及凍結逾7700萬資產 (更新)

【9月27日更新】

虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案，保安局局長鄧炳強27日就有關案件講解調查進展，表示截至目前已收到2,392個舉報，並已聯絡超過300名報案人，涉及金額已接近15億元。截至目前為止拘捕了12名人士，搜查了16間場外找換店，截至目前為止檢獲了800萬元現金，另外亦凍結了超過7,700萬元資產，包括一些物業及加密貨幣。

而財政司司長陳茂波亦首次回應事件，他表示，從今次事件可以提醒大家，在一些無牌虛擬資產交易所進行交易的風險；又指特區政府對於懷疑違法行為必定嚴厲打擊，同時將其納入合適框架監管，希望令行業能負責任、持續地發展。

此外，26日消息指，最新一名被捕人士，是23歲黃姓男子，屬另一間虛擬貨幣找換店Money Lupin董事。

早前被捕3人身份其中一人為YouTuber「朱公子」

早前被捕的3人身份亦曝光，消息指其中一人為31歲姓朱的YouTuber，其餘兩人則分別為32歲姓黃以及25歲姓莫的男子，其中莫男報稱任職司機，據悉與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關，而黃男則為藝人，有發展場外交易所(OTC)業務。警方又不排除稍後有更多涉案人士被捕。