JPEX｜累計12人被捕　鄧炳強：涉款近15億元及凍結逾7700萬資產 (更新)

【9月27日更新】
虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案，保安局局長鄧炳強27日就有關案件講解調查進展，表示截至目前已收到2,392個舉報，並已聯絡超過300名報案人，涉及金額已接近15億元。截至目前為止拘捕了12名人士，搜查了16間場外找換店，截至目前為止檢獲了800萬元現金，另外亦凍結了超過7,700萬元資產，包括一些物業及加密貨幣。
而財政司司長陳茂波亦首次回應事件，他表示，從今次事件可以提醒大家，在一些無牌虛擬資產交易所進行交易的風險；又指特區政府對於懷疑違法行為必定嚴厲打擊，同時將其納入合適框架監管，希望令行業能負責任、持續地發展。
此外，26日消息指，最新一名被捕人士，是23歲黃姓男子，屬另一間虛擬貨幣找換店Money Lupin董事。
早前被捕3人身份其中一人為YouTuber「朱公子」
早前被捕的3人身份亦曝光，消息指其中一人為31歲姓朱的YouTuber，其餘兩人則分別為32歲姓黃以及25歲姓莫的男子，其中莫男報稱任職司機，據悉與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關，而黃男則為藝人，有發展場外交易所(OTC)業務。警方又不排除稍後有更多涉案人士被捕。
JPEX發公告提及DAO轉型
JPEX於周四（21日）下午再發公告，表示公司架構為向全球推廣加密貨幣，亦不能被地域界限所約束﹐故此團隊一直並無一個固定的工作地點，團隊成員亦身處世界各地不名地區，又提及亦曾於2023年6月發出過擴展團隊的招聘公告。
JPEX又指，平台下一步計劃邁向DAO轉型，並希望可以透過這次的公投，令平台可以儘快擺脫困境並回復正軌，重申無論發生任何情況，JPEX仍堅定不移地繼續營運。
警方近日要求電訊商封鎖JPEX網站
HGC環電表示，因應執法部門對本地電訊商發出的指示，因此已迅速作出相應行動封鎖虛擬資產交易平台「綠石數字資產平台（JPEX）」。目前HGC環電的所有用戶將無法透過本公司的電訊網絡登入JPEX的官方網站。
JPEX20日晚上發聲明，回應指平台一切運作正常，並指遇到有關情況的客戶可用其他方式登入網頁。對於有用戶稱難以提取資產，JPEX提出以資產兌換成持份者分紅，一定年期後再回購，投資者可在今日投票決定是否執行。有報道指，若果透過1010及CSL網絡，例如以手機登入官網，昨日晚上顯示無法連結。