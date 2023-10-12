JPEX｜苦主稱信網紅「入金」　失過百萬後每晚「瞓唔著」

虛擬資產交易平台(JPEX)涉串謀詐騙案版發生近一個月，警方至今接獲逾 2,500名受害人報案，涉款逾15億元，並就事件扣捕28人。有5名JPEX苦主，在立法會議員吳傑莊陪同下見記者，希望警方盡快把涉案人士繩之於法，將搜獲的資產凍結；讓苦主們可以透過民事訴訟追回資產。有苦主指，加密貨幣找換店(OTC)使用一條龍方式運作，令投資者跌入圈套；更有入金數十萬元的投資者哭訴，事發後不敢跟家人傾訴，經常獨自在公園留連哭泣。

苦主交逾萬元學費上堂

苦主A憶述，起初因想提升本身對加密貨幣認識，加上經朋友介紹，支付一萬多元報讀投資課程並認識到JPEX；課程期間導師在堂上推介不同投資產品和推介JPEX，「3至8月推介了4至5個產品」，在取得學員信任後便遊說入金購買。A稱上交了1.2萬元學費上堂，並在指導下向JPEX入金，最終損失數十萬元。

她表示，OTC事件中使用一條龍方式運作，通過「教育」方式，令以學習及增值為目的人參加工作坊和課程，並進行宣傳推廣。當學員購買產品或入金後，又會被遊說進行質押並購買另一樣新產品；加上學員間互相打氣、名人推薦產品的氣氛下，令遊說更易成功。