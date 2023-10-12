JPEX｜苦主稱信網紅「入金」　失過百萬後每晚「瞓唔著」

虛擬資產交易平台(JPEX)涉串謀詐騙案版發生近一個月，警方至今接獲逾 2,500名受害人報案，涉款逾15億元，並就事件扣捕28人。有5名JPEX苦主，在立法會議員吳傑莊陪同下見記者，希望警方盡快把涉案人士繩之於法，將搜獲的資產凍結；讓苦主們可以透過民事訴訟追回資產。有苦主指，加密貨幣找換店(OTC)使用一條龍方式運作，令投資者跌入圈套；更有入金數十萬元的投資者哭訴，事發後不敢跟家人傾訴，經常獨自在公園留連哭泣。
苦主交逾萬元學費上堂
苦主A憶述，起初因想提升本身對加密貨幣認識，加上經朋友介紹，支付一萬多元報讀投資課程並認識到JPEX；課程期間導師在堂上推介不同投資產品和推介JPEX，「3至8月推介了4至5個產品」，在取得學員信任後便遊說入金購買。A稱上交了1.2萬元學費上堂，並在指導下向JPEX入金，最終損失數十萬元。
她表示，OTC事件中使用一條龍方式運作，通過「教育」方式，令以學習及增值為目的人參加工作坊和課程，並進行宣傳推廣。當學員購買產品或入金後，又會被遊說進行質押並購買另一樣新產品；加上學員間互相打氣、名人推薦產品的氣氛下，令遊說更易成功。
十分信任網紅而「入金」終失過百萬
另一位苦主B亦表示，當初十分信任網紅因而入金，惟B最終被損失過百萬元，直言自己每晚都瞓唔著，她又表示，該網紅遊說提取銀行儲蓄，向JPEX入金；更聲稱「使用邏輯和證據分析」平台十分穩陣、擺錢入去好過銀行定期。最後一名苦主C指，因深信網紅而向JPEX入金，是人生做過最錯的事，又指事發後不敢跟家人傾訴，經常獨自在公園留連哭泣。她哭訴，為何做錯事的人可以逍遙快活。
吳傑莊指，過去幾周連同其他律師，為約100名JPEX苦主，提供義務法律服務及商討各種申訴方式。他續指，部分人正研究透過民事訴訟，惟他指出，香港沒有集體訴訟，而訴訟對象亦因案情、受害人被遊說接收的資訊而不同，且單一民事訴訟律師費高昂，考慮到法律成本和勝算，仍在斟酌如何進行民事訴訟；並指目前仍索取法律意見，未有最終決定。
警接2569名受害人報案涉款15.7億
警方表示，截至今日(12日)下午5時，警方共接獲2,569名受害人報案，當中涉及金額約15.7億元。案件至今共有28人被捕，所有被捕人已獲准保釋候查，須於10月下旬至12月下旬向警方報到。案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。刑事部人員亦積極跟進調查，並會繼續聯絡涉案人士以提供相關資料協助警方調查。