JPEX｜莊鍶敏從馬來西亞返港即到警總助查 凌晨3時40分離開

JPEX平台事件持續，警方至今已經拘捕包括林作及陳怡等最少11人。藝人莊鍶敏於本月21日由馬來西亞返港，隨即到警總協助調查，直至凌晨3時40分才離開。至於曾協助JPEX拍攝代言廣告的藝人張智霖，則發表聲明，指出去年9月正式通知廣告代理公司立即終止合作協議。
【9月22日04:10更新】凌晨約3時35分，莊鍶敏在警總大堂現身，準備離開。約5分鐘後，拉著紅色行李喼的她步出警總大門，期間她雖然戴上口罩，但仍能隱約見到她面露微笑。對於她協助警方調查的情況，她表示目前已交由律師處理，不方便發言。有記者追問可會擔心被控告甚至坐監，她聞言後隨即高音回應：「黐線！」之後她乘私家車離開。
【23:23更新】消息指，藝人莊鍶敏今晚已經從馬來西亞返港，並隨即到警察總部協助調查，未有被捕。
【21:58更新】張智霖所屬經紀人公司Two Pigs Limited晚上發聲明指，去年2022年3月份通過廣告代理公司邀請藝人為JPEX 拍攝廣告片及平面硬照廣告。其後，由於得悉 JPEX 被證監會列入「無牌公司及可疑網站名單」，故此該公司已於去年2022年9月正式通知廣告代理公司立即終止合作協議。就 JPEX 事件，藝人已於9月19日被有關方面邀請協助調查。
另外，Two Pigs Limited又指，發現網上流傳前述未得本公司授權之藝人照片及影像，現嚴正要求任何人士在未經授權下，不得作出任何發佈、上載或轉載等侵權行為，公司將對此保留一切法律追究權利。
張智霖曾為JPEX拍廣告
過往張智霖曾為JPEX擔任香港區宣傳大使以及拍廣告，但張智霖經理人早前回覆媒體時表示，張智霖並無參與任何投資及金錢損失。
至於去年拍完廣告後，已經書面通知JPEX，如果該公司未能取得執照，就不能使用其肖像宣傳，並會保留追究權利。