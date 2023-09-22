JPEX｜莊鍶敏從馬來西亞返港即到警總助查 凌晨3時40分離開

JPEX平台事件持續，警方至今已經拘捕包括林作及陳怡等最少11人。藝人莊鍶敏於本月21日由馬來西亞返港，隨即到警總協助調查，直至凌晨3時40分才離開。至於曾協助JPEX拍攝代言廣告的藝人張智霖，則發表聲明，指出去年9月正式通知廣告代理公司立即終止合作協議。

【9月22日04:10更新】凌晨約3時35分，莊鍶敏在警總大堂現身，準備離開。約5分鐘後，拉著紅色行李喼的她步出警總大門，期間她雖然戴上口罩，但仍能隱約見到她面露微笑。對於她協助警方調查的情況，她表示目前已交由律師處理，不方便發言。有記者追問可會擔心被控告甚至坐監，她聞言後隨即高音回應：「黐線！」之後她乘私家車離開。