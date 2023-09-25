JPEX｜證監會就事件見傳媒　表示將新增申請者名單 (持續更新)

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙事件惹起社會多方關注。證監會今早(25日)11時會再次就JPEX事件見傳媒，屆時證監會行政總裁梁鳳儀、法規執行部執行董事魏弘福及金融科技組主管黃樂欣將會出席。

【11:15更新】

黃樂欣表示，設立過渡期是因於市場情況，屬必要過程，可讓已經在本港營運的平台，及早準備，能有合理時間去調整內部問題，以符合到證監會法規。她又指，證監會早已向業界傳達有關資訊，若平台沒有意識去申領牌照，便應該有序地停止在港營業，重申大眾需要提高警覺。

【11:10更新】梁鳳儀表示，證監會將公布4項優化措施，包括公布正在申請牌照的平台名單，亦會專門針對可疑資產名單，以及推出一系列宣傳活動，提高大眾的防騙意識，加深認識。

至於現時申請中名單僅有4個，梁鳳儀指，用途主要作了解該平台有否作虛假陳述。