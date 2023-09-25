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2023-09-25 11:19:00

JPEX｜證監會就事件見傳媒　表示將新增申請者名單 (持續更新)

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虛擬資產交易貨幣平台JPEX事件惹起社會多方關注

虛擬資產交易貨幣平台JPEX事件惹起社會多方關注。(資料圖片)

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙事件惹起社會多方關注。證監會今早(25日)11時會再次就JPEX事件見傳媒，屆時證監會行政總裁梁鳳儀、法規執行部執行董事魏弘福及金融科技組主管黃樂欣將會出席。

【11:15更新】

黃樂欣表示，設立過渡期是因於市場情況，屬必要過程，可讓已經在本港營運的平台，及早準備，能有合理時間去調整內部問題，以符合到證監會法規。她又指，證監會早已向業界傳達有關資訊，若平台沒有意識去申領牌照，便應該有序地停止在港營業，重申大眾需要提高警覺。

【11:10更新】梁鳳儀表示，證監會將公布4項優化措施，包括公布正在申請牌照的平台名單，亦會專門針對可疑資產名單，以及推出一系列宣傳活動，提高大眾的防騙意識，加深認識。

至於現時申請中名單僅有4個，梁鳳儀指，用途主要作了解該平台有否作虛假陳述。

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證監會。

至今最少逾2300人報案   涉款14.3億元

截至上周六(23日)下午5時，警方JPEX案件共接獲2,305人報案，涉款約14.3億元，至今共有11人被捕。

證監會在今年6月正式實行虛擬資產交易平台制度，要求所有在本港經營的交易平台必須申領牌照，但設有12個月過渡期，供在強制發牌制度前已在香港經營的平台過渡至新發牌制度。

證監會亦一再強調，如平台經營不屬於新制度下容許的行為，將會觸犯以上所指條例。

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